孫興慜角球直接破門，帶領熱刺力克曼聯殺入英聯杯半決賽. December. 21, 2024 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “亞洲壹哥”孫興慜（32歲•托特納姆熱刺隊）攻入絕妙的“角球進球”，帶領熱刺隊進入了英格蘭足球聯賽杯（以下簡稱英聯杯）半決賽。 20日，孫興慜在英國倫敦舉行的2024~2025賽季英聯杯8強賽主場比賽中，憑借角球直接破門得分。孫興慜在熱刺隊以3比2領先的下半場第43分鐘作為角球罰球手站在罰球區。孫興慜用右腳踢出的球像香蕉壹樣彎曲後飛入球門，成為托特納姆熱刺隊的第四個進球。曼聯隊守門員巴因迪爾向主裁判抗議說，在球門前托特納姆熱刺隊的盧卡斯•貝裏瓦爾妨礙自己，導致出擊失誤，但進球判定沒有改變。在此次大賽半決賽之前，不會對得分情況下的犯規等進行錄像回放（VAR）。下半場補時階段，被曼聯隊的約翰尼•埃文斯攻入壹球的托特納姆熱刺隊守住壹球領先優勢，由此孫興慜的進球成為本場比賽的制勝進球。美國CBS體育報道說：“孫興慜憑借驚人的進球將托特納姆熱刺隊送入了半決賽。” 角球直接得分是只有向球門內側彎曲的球軌跡和守門員的站位失誤等重疊在壹起才能實現的進球，因此在職業聯賽中很難看到。在足球傳奇人物中，亨利（法國）、貝克漢姆（英格蘭）等球員在美國職業棒球大聯盟（MLS）效力時，曾用角球直接破門得分。 孫興慜在本賽季英聯杯上攻入首粒進球，本賽季他的進球總數達到7粒。孫興慜在英格蘭足球超級聯賽（EPL）攻入5球，在歐洲足球聯盟（UEFA）歐羅巴聯賽攻入1球。如果孫興慜在本賽季再進3球，將連續9個賽季實現兩位數的進球。 英聯杯半決賽將以“主客場”的方式進行兩場比賽。托特納姆熱刺隊將於明年1月8日（當地時間）在半決賽首回合比賽中迎戰該大賽歷史上最多（10次）冠軍得主利物浦隊。托特納姆熱刺隊自2008年奪得該大賽冠軍後，時隔17年再次向冠軍發起挑戰。 托特納姆熱刺隊將在英聯杯半決賽之前的23日英超聯賽中與利物浦隊展開對決。截至20日，利物浦在英超聯賽中排名第壹。托特納姆熱刺隊排在第10位。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯表示：“很高興能進入英聯杯半決賽。首先，球隊將竭盡全力備戰本周末（與利物浦的）重要比賽。”

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