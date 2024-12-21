既不道歉，又找不到紧急对策委员长，支持率只有在野党一半的执政党. December. 21, 2024 07:35. . 國民力量黨正在淪為喪失執政黨功能的“失能政黨”。因“12·3”緊急戒嚴事態，尹錫悅總統遭到彈劾，韓東勛代表被擠辭職，但圍繞緊急對策委員會委員長壹職，已連續4天陷入僵局。是由院內代表權性東兼任還是選拔其他重要人物，壹直反復討論。目前只確定了重新選舉並於下周初公開的方向。在席卷全國的戒嚴和彈劾政局中心，沒有責任感和緊迫感。隨著這種混亂和無能逐漸浮出水面，繼上周之後，黨的支持率為24%（20日公布的蓋洛普調查）。這壹差距僅為共同民主黨（48%）的壹半，創下了自尹錫悅政府以來的最大差距。 國民力量黨的支離破碎源於沒有明確整理總統違憲、非法緊急戒嚴的錯誤。既沒有說武裝軍人投入國會有什麽不對，也沒有道歉。只是在沒有參加第壹次彈核之後，發表了“深感責任重大”的模棱兩可的聲明。 因此，在被加光“戒嚴擁護黨”形象期間，議員們似乎更加執著於與己方總統結成的義氣和選區熱情支持層的聲音。也許是因為離下次議會選舉還剩3年多，所以沒有把憤怒的民心放在眼裏。在每次調查中，贊成彈劾的輿論超過70%，認為宣布戒嚴屬於內亂罪的輿論也達到70%左右。盡管如此，黨內仍然強烈地流露出相比與時代錯誤的戒嚴作鬥爭這壹守護民主的憲法責任，不能讓大選時間表對在野黨有利的氛圍。 黨內甚至出現了“孤立別人的動向”。甚至有證言稱，該黨在公開場後對贊成彈劾的初選和再選議員視而不見，拒絕伸出來握手的手，湊著耳朵說“叛徒”之後走開。因為“叛徒帽子”，執政黨淪落到了初高中教室的水平。所屬議員攻擊贊成彈劾派的團體短信和議員全體會議發言錄也全部被泄露。政治家不能背叛的是憲法價值和民心。就算還剩下分幫結派互相幫助、如果公推就在全黨大會上聚集選票的舊政黨文化，但在經歷如此巨大的國難後依然如此的現實令人傷心。 因此，據說，在討論國民力量黨新緊急對策委員會委員長的權限和性質的會議中，也有很多議員沒有參加。30名再選議員昨天和前天兩次會面，每次出席者沒有超過10人。院內代表權性東決定參加國會議長提議的朝野政協議體花費了5天的時間。每件每樁，都是失能政黨的真實寫照。 據悉，從目前來看，下周初新選拔的緊急對策委員長很有可能是權寧世、金起炫、羅卿援等黨內重量級人物。無論誰當選，與屬於鼻祖親尹派的院內代表權性東壹起，由“反對彈劾者”領導的雙塔體制似乎都難以避免。被稱為戒嚴擁護黨、彈劾防彈黨也無話可說。面對國內外的復合危機，國民再次對令人寒心的執政黨砸舌。

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