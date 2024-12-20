無視文體部嚴懲要求，鄭夢奎宣布挑戰四連任. December. 20, 2024 08:35. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在足球界內外有很多“要求辭職”輿論的情況下，大韓足球協會會長鄭夢奎（62歲•照片）宣布將參加旨在連任4屆的下屆協會會長選舉。 鄭會長19日在首爾鐘路區PonyChung財團召開記者會表示：“作為12年來與很多人壹起苦惱、為韓國足球的發展而努力的人，我覺得現在辭去會長職務並不是盡到責任，所以決定再次挑戰。”他還說：“最近幾個月裏，我受到了很多有關協會運營的指責。對於我和足球協會此前犯下的錯誤，我將毫不猶豫地接受批評。” 韓國文化體育觀光部在上個月5日發表對足球協會的特定監查結果時，表示共發現了27件違法、不當的業務處理，並要求足球協會對鄭會長處以停止資格以上的重罰。足球協會工會向鄭會長發表了敦促不參加競選的聲明。球迷們也紛紛要求鄭會長“下臺”。 但是鄭會長沒有改變參選意誌，當天通過記者招待會正式宣布挑戰四連任。2013年首次當選足協主席的鄭會長在2016年再次當選，2021年第三次當選。根據足球協會章程，會長任期為4年，只能連任壹次，但如果通過大韓體育會體育公正委員會的審查，就可以連任兩次（3選）。體育公平交易委員會11日批準了鄭會長的第4次參選。 下屆足協主席選舉將於2025年1月8日舉行。前足球代表隊主教練許丁茂（69歲）和曾擔任足球解說員的明知大學特聘教授辛文善（66歲）此前表明了參選意向。

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