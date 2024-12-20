《魷魚遊戲2》宣傳片和海報清除T.O.P. December. 20, 2024 08:34. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 本月初在YouTube上公開的Netflix（奈飛）系列《魷魚遊戲》第二季角色介紹視頻。組合“BIGBANG”前成員T.O.P（37•崔勝鉉）對於自己飾演的塔諾斯角色簡短地說明道，“是隱退的說唱歌手。”在總長10分19秒的宣傳片中，他只在後半部分出現了19秒。作為嘻哈生存戰亞軍出身的說唱歌手，他在劇中飾演了主要角色，但被安排成了配角。在公開的角色介紹海報中也沒有他的身影。T.O.P沒有參加本月在首爾舉行的制作發表會，也沒有參加在美國洛杉磯舉行的試映會。 Netflix在《魷魚遊戲》第二季即將於26日公開之際，在各種宣傳和市場營銷中致力於刪除特定角色。下半年在線視頻服務（OTT）最值得期待的作品即將公開，為了阻止啟用引起社會爭議的演員的爭議擴大的可能性，煞費苦心。某電影制作公司相關人士表示：“Netflix為了將爭議最小化，似乎在市場營銷中刪除了T.O.P，開始管理狀況。” 作為《魷魚遊戲》第二季中有比重感的配角角色參與的T.O.P因涉嫌吸食大麻於2017年被起訴，被判處有期徒刑10個月，緩期2年執行後退出BIGBANG，演員活動也處於中斷狀態。去年6月T.O.P被選中出演該作品的事實被傳開後，爭議就點燃了。也有人反駁稱，“這是利用對限制寬容的全球OTT的小伎倆。”黃東赫導演也在今年8月的記者見面會上表示：“比想象中更多的人表示擔憂，所以覺得判斷錯誤。” 不僅是T.O.P。最近因酒後駕駛、毒品等引起社會爭議的演員們的回歸在其他作品中也引起了爭議。本月4日首次公開的迪斯尼+系列下半年主力作品《照明商店》也啟用了2020年因酒後駕駛而引起爭議的演員裴成宇，陷入了類似的爭議。劇中裴成宇飾演了觀察照明商店的可疑刑警，但似乎意識到了輿論的批評，沒有參加制作發表會。因醉酒狀態酒後駕駛而引起爭議的演員郭度元的《消防員》也因主演爭議推遲上映數年，直到最近才上映。郭度元沒有參與作品宣傳。 專家們指出，制作慣例中壹直存在不考慮對倫理問題敏感的觀眾的認識。大眾文化評論家金成秀（音）表示：“藝人犯罪後是否可以復出，經過自我反省後，什麽時候才能復出，都需要考慮全社會因素。”

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