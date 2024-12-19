尹錫悅抗拒調查，堅稱“是騷亂而不是內亂”……“奉陪到底”的就是這個?. December. 19, 2024 07:39. . 因涉嫌內亂正在接受調查的尹錫悅總統拒絕接受調查機關的傳喚。幹脆不接受要求到案的通知。寄往總統官邸的郵件被處理為“拒收”，寄往總統室總務秘書官的郵件因“收件人不明”而未能投遞。即使想托人轉交，總統秘書室和警衛處也以“不是所管業務”為由拒絕領取。 尹總統方面表示不滿說：“律師團的選任還沒有結束，多家調查機關都要求出席。”但從憲法法院開始彈核審理時發送的資料目錄也未能送達來看，尹總統方面是想先硬扛著拖延一段時間。 只能認為，這才是真正的原因。 尹總統12日在對國民談話中表示：“無論是彈劾還是調查，都將奉陪到底。”所說的奉陪到底難道只是拒收調查機關和憲法法院發送的文件嗎？昨天，檢察機關為了防止對尹總統的重復調查，將相關調查資料移交給了公調處。如果律師團的選任還沒有結束，那麽先領取調查機關發送的要求到案通知、再向調查機關請求延期到案即可。先解決此前憲法法院文件無法送達的事態，兌現承諾表現出不逃避政治責任和法律責任的意誌，這才是負責任的態度。 尹總統的內亂嫌疑調查有條不紊地進行，以前情報司令盧相元和情報司令文相虎為中心，在一家快餐店進行謀劃的情況也被查出。隨著盧相元被申請拘捕令、文相虎被緊急逮捕，從謀議到執行的主要任務從事者的人身處理即將結束。現在實際上只剩下對尹總統的調查了。隨著搜查網的收緊，尹總統的辯護方一致表示“是騷亂而不是內亂” “調查是發狂”等，似乎是要以“調查內亂嫌疑本身就是荒謬行為”的方式來反對。 尹總統12日在對國民談話中表示，“真的有兩個小時的內亂呢?”，混淆了事實。事態在兩個小時內結束，並不是沒有內亂，而只是意味著實行了內亂卻沒有成功。他還狡辯：“與過去的戒嚴不同，我試圖借戒嚴的形式向國民告知最近的危機狀況，並呼籲國民。” 每一個刑事嫌疑人都有自我防衛的權利。但即使是普通嫌疑人，只要不是惡疾，也不會拒收官方文件。總統是檢察官出身，但怎麽能像“法律技術人員”一樣應對呢?及時接受調查和彈劾審理，該承認的就承認，解釋為什麽要那樣做，才是總統應有的樣子。

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