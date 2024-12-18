特朗普首次會見“跳過韓國”，提及金正恩時表示“相處得不錯”. December. 18, 2024 07:49. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 當地時間16日，美國當選總統唐納德•特朗普提及朝鮮國務委員會委員長金正恩時表示：“和他的關系處得不錯。”最近他在接受時事周刊《時代》的采訪時表示“我是唯壹壹個真正與金正恩打交道的人”，接著在上月5日舉行大選後首次記者會的當天又提到了金委員長。相反，特朗普在記者見面會上卻始終沒有提及韓國。有人擔心，如果特朗普二期政府下個月上臺，可能會越過在彈劾總統政局中處於缺乏領導能力的韓國，直接與朝鮮進行核交易。 在佛羅裏達州棕櫚灘的海湖莊園舉行的記者會上，特朗普當選人表示，為了盡快結束烏克蘭戰爭，將盡快與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基會面。他還暗示，在下月20日舉行就任儀式之前，有可能與日本首相石破茂會面。對於中國國家主席習近平，他表示：“新冠病毒疫情之前相處得很好。” 特別是在當天的記者會上，特朗普與日本軟銀集團韓裔總裁孫正義幹脆壹起舉行聯合記者會，並強調，“軟銀集團決定在今後4年內向美國投資1000億美元（約140萬億韓元），創造至少10萬個工作崗位。” 特朗普當選人還表示：“關稅將使美國富裕起來。將拿著所有的籌碼進行關稅協商”，反復強調“美國優先主義”。

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