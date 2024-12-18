為尹錫悅充當防護的國民力量黨，把招牌上的“國民”去掉吧！. December. 18, 2024 07:47. . “應該多給尹錫悅總統哪怕壹天的抗辯機會。” 這是慶南地區壹名初選議員說出的話。這並不是在對周圍人發牢騷。他在尹錫悅總統彈劾案表決之前舉行的該黨議員全體會議非公開討論中表示：“國民力量黨頭號黨員宣布了戒嚴，怎麽會有人判斷‘他是個瘋子。快點彈劾吧！’呢? 如果是人，就不能那樣做，這是人之常情。”他以“眼淚會浸濕韓半島”的呼籲結束了發言。就在兩天前，尹總統還在狡辯，“戒嚴是不成為司法審查對象的統治行為”，這名議員是在要求國民力量黨站出來充當尹總統的嘴替。沒有壹個議員反駁，“難道要在向國會派遣持槍戒嚴部隊的總統面前找到人之常情嗎？” 當天的議員全體會議是為反對彈劾尹總統的黨論而舉行的“積累名分大會”。走上講臺的某嶺南重要議員說：“現在外面對我們施加贊成壓力的人，是有史以來從未投票給我們的人。今後也完全沒有選擇我們黨候選人的可能性。”議員全體會議前壹天發表的韓國蓋洛普調查結果顯示，贊成彈劾的占74%，反對的占23%。他說：“20%-30%的人支持我們黨，今後應該以他們為基礎站起來。應該把20%-30%的根基擴張到50%。” 國民力量黨更看重的是反對彈劾的部分保守支持層的情緒。以少壯派自居的禹在埈議員（大邱北甲）在彈劾表決之前寫道：“作為壹名法律界人士，根據法理判斷，緊急戒嚴事件可能屬於彈劾理由。盡管如此，作為選區國會議員，還是想收集選區輿論，對彈劾案行使反對票。”這是根本沒有把反對彈劾的國民放在眼裏。 把反對彈劾定為黨論的國民力量黨投了85票反對。至少有12名執政黨議員贊成彈劾，執政黨試圖將他們視為“叛逆者”並予以清除。“妳們出去吧！”就是說要只靠85名反對彈劾者組建政黨。 國民力量黨的名稱由來未久。未來統合黨在2020年9月以“與所有國民在壹起的政黨”為由，把黨名改為國民力量黨。時任緊急對策委員長金鐘仁介紹說：“其中包括來自國民的力量、為國民行使的力量、將國民團結在壹起的力量三種意義。”黨名改為國民力量黨後，現在已是第六次成立緊急對策委員會。黨的招牌如故、只有黨代表被趕走的黨代表殘酷史也在重演。這是因為國民力量黨未能為了國民或把國民團結在了壹起。與贊成彈劾的75%輿論背道而馳就是明證。 現在是深刻判斷究竟是摘掉招牌上的國民還是原樣保留的時候了。尹總統在宣布緊急戒嚴和收拾殘局的過程中表現出的詭辯，使人們對保守派的信任崩潰。國民力量黨前代表韓東勛辭去代表職務時曾斷言：“如果贊同不正當選舉陰謀論者、極端的油管博主，保守派就不會有未來。”如果是打算被稱為“陰謀力量黨”“極端力量黨”，還是解散了對國民有利。

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