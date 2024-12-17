“要找回敘利亞阿薩德家族轉移到海外的17萬億韓元財產”. December. 17, 2024 07:55. by 李智允記者 asap@donga.com. 國際社會正在努力尋找逃往俄羅斯的前敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（照片）壹家的隱匿財產。巴沙爾和父親哈菲茲前總統從1971年起到本月8日為止的53年間壹直統治著敘利亞。據美國國務院推算，以2022年為基準，他們壹家的財產至少達到120億美元（約17.22萬億韓元）。 據《華爾街日報》等媒體15日報道，阿薩德家族在2011年內戰爆發後，避開美國等西方國家高強度的經濟制裁，以親戚的名義在海外各地隱藏了資產。他們把通過壟斷國營企業、販毒等賺來的錢在主要國家購置房地產，並藏匿在海外秘密賬戶。 據美國國務院、美國參議院、偵探報道團體“有組織犯罪及腐敗報告項目”等透露，阿薩德壹家在俄羅斯莫斯科擁有價值2230萬美元（約320億韓元）的超高層建築、在法國擁有價值9000萬歐元（約1360億韓元）的房地產、在阿聯酋迪拜擁有價值4300萬美元（約620億韓元）的私人噴氣式飛機等，在奧地利、羅馬尼亞等國也有房地產。 此外，他們在瑞士信貸銀行開設的賬戶、避稅地加勒比海開曼群島也通過匯豐銀行賬戶隱藏了巨額資金。英國《金融時報》報道說，阿薩德政權僅在2018年至2019年就將2.5億美元（約3600億韓元）現金轉移到莫斯科。大部分都是100美元和500歐元紙幣，“已經掌握了存入俄羅斯銀行的記錄”。 哈菲茲在世時，家族的財產由其妻子、巴沙爾的母親阿尼薩及其家人管理。巴薩爾從2020年起將資產管理交給夫人阿斯瑪。阿斯瑪是敘利亞裔英國人，出身於世界級投資銀行JP摩根。 不過預計財產追蹤和收回需要相當長時間。追查利比亞獨裁者卡紮菲、伊拉克前總統薩達姆壹家的財產也花費了很長時間。據悉，阿薩德壹家平時為應對政權崩潰、逃往海外等情況，制定了保護財產的方案。

한국어