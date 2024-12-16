特朗普提名曾發表“美軍撤離”言論的格林內爾為朝鮮特任大使. December. 16, 2024 08:02. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國當選總統唐納德•特朗普當地時間14日提名前美國駐德大使理查德•格林內爾（58歲•照片）為負責朝鮮等的特別任務大使。 特朗普在True Social上表示，“格林內爾將在包括朝鮮、委內瑞拉等在內的全世界最火熱的地方（紛爭地區）活動”，“他永遠把美國優先主義（America First）放在首位。” 格林內爾是被提名為特朗普二期政府國務卿候選人的特朗普當選總統的親信，在特朗普壹期政府中除了擔任大使外，他還擔任過國家情報局代理局長、科索沃和塞爾維亞談判特使等。特別是在擔任德國大使的2020年6月，他表示“特朗普政府曾考慮撤出駐韓美軍”，引起了軒然大波。 有評價認為，任命他為負責朝鮮等的特任大使，表明特朗普對朝美直接對話有著強烈的意誌。特朗普12日在接受美國時事周刊《時代》采訪時表示：“我和金正恩相處得很好。我可能是他唯壹壹個正常面對的人。” 有人擔心，隨著在特朗普壹期政府曾公開考慮撤走駐韓美軍事實的、被認為是超強硬美國優先主義者的格林內爾將引領朝鮮問題，可能會越過面臨權力空白期的韓國。韓國外交部長官趙兌烈在當天的記者見面會上表示：“將采取必要的外交措施，避免安保空白。”

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