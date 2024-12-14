大都會提供主場球場套房並為家屬配保鏢……索托選擇了家人. December. 14, 2024 07:22. by 任寶美 bom@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）選手合同相關報道中經常出現“（紐約）洋基隊折扣”的表述。這也從側面證明了認為如果能穿上世界大賽最多（27次）冠軍球隊洋基隊的隊服，身價稍微低點也不要緊的選手很多。但是對於離開洋基隊，與地區競爭對手紐約大都會隊簽約的胡安•索托（26歲）來說，家人比洋基隊折扣更重要。 與索托簽訂職業體育歷史上最大規模15年7.65億美元（約1.095萬億韓元）合同的大都會隊13日在主場城市球場舉行了索托加盟記者招待會。而且會上還公開了無償提供主場豪華套房等詳細條款。索托為了能讓家人舒服地觀看自己奔跑的樣子，提出了這壹條件，大都會隊也欣然接受了這壹要求。 據《紐約郵報》等媒體報道，索托向紐約洋基隊也提出了類似條件，但紐約洋基隊沒有接受。洋基隊團長布萊恩•卡什曼表示：“如果需要主場套房，可以花錢使用。我不認為是否提供套房對合同的決定產生了影響。” 但索托在加盟記者會上表示：“提供套房是（與大都會隊簽約）的最大理由之壹”，“大都會隊經常談論家人，並關心如何對待我和我的家人，這讓我深受感動。”大都會隊還決定，包括春季集訓和季後賽在內，不分主場和客場比賽，向索托的家人提供警衛人力。今年賽季初期，媒體曾報道過洋基隊保安阻止索托壹家出入球場內特定區域的事實。

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