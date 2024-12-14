特朗普：“由於朝鮮的介入，烏克蘭戰爭變得更加復雜”. December. 14, 2024 07:22. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 美國當選總統特朗普表示：“朝鮮的介入使烏克蘭戰爭變得更加復雜。但只有我能與朝鮮國務委員長金正恩打交道。” 特朗普在當地時間12日公開的入好美國時事周刊《時代》“2024年度人物”的紀念采訪中強調：“我是唯一一個能夠真正面對金正恩的人。”采訪是11月25日在佛羅裏達州海湖莊園舉行的。 據《時代》周刊報道，特朗普在被問到“是否會放棄烏克蘭”時回答說：“我想達成協議，唯一的方法就是不放棄。正如大家所知，朝鮮介入後變得非常復雜。”他還自信地說：“但是我很了解金正恩，和他相處得很好。我會讓他知道我做了多麽好的事情。”對於“當選後是否與俄羅斯總統普京有過聯系”的提問，他沒有做出回答。 特朗普就中東戰爭表示：“以色列總理內塔尼亞胡非常信任我。我認為他知道我希望結束戰爭。”但被問及“是否信任內塔尼亞胡”時，他說：“我不相信任何人。” 此外，美國《華爾街日報》報道稱，“特朗普在會見烏克蘭總統澤連斯基時，提出了‘歐洲維和部隊駐紮烏克蘭’等停戰構想。”報道稱，特朗普7日出席在法國巴黎舉行的巴黎聖母院重新開館儀式時，在與法國總統馬克龍和澤連斯基舉行的三方會晤中，提出了以關稅這張牌向中國施壓、說服俄羅斯的意見等。

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