在美國銷售的小型SUV，10輛中有4輛是韓國通用產汽車. December. 12, 2024 08:11. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 韓國通用（GM）的“Trax Crossover”和“Trailblazer”在北美小型運動型多功能車（SUV）市場雙雙處於銷售領先地位。 11日，據市場調查機構JD Power透露，Trax Crossover今年上半年（1~6月）在美國SUV零售市場的占有率為20.6%，在相關領域位居第壹。排在第三位的是市占率為11.3%的Trailblazer。 兩款車型都是美國通用汽車（GM）旗下的雪佛蘭品牌，實際上同樣的車型也以“別克恩維斯塔”、“別克昂科拉GX”等別克品牌在美國銷售。如果加上以別克品牌的名字銷售，Trax Crossover和Trailblazer今年上半年在美國市場的小型SUV占有率將達到42.4%。也就是說，在美國銷售的10輛小型SUV中有4輛是韓國GM生產的車型。 Trailblazer采用了大型SUV車型搭載的9速自動變速器，並結合了減少外部噪音的“噪音消除”功能等。也就是說，標榜高級小型SUV。 Trax Crossover被公認為“性價比”很好的車。雖然是2000萬韓元左右的車型，但內部空間寬敞，設計流暢。 雪佛蘭在迎來銷售旺季12月之際，如果本月購買“2025年款Trailblazer”的顧客選擇“組合分期付款項目”（現金支援和分期付款優惠相結合的方式），將支援50萬韓元的現金。另外，分期付款可享受5.5%利率下最多36個月分期付款或5.9%利率下最多72個月分期付款的優惠。 同期購買Trax Crossover的顧客，則可以享受3.9%利率下最多36個月分期付款或4.9%利率下最多72個月分期付款的優惠。

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