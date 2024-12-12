用消極抵抗阻止流血事件的現場指揮官和官兵們. December. 12, 2024 08:10. . 曾參與“一二·三”緊急戒嚴的特戰司令官郭從根10日出席國會時爆料稱，“從尹錫悅總統那裏接到了‘盡快打破（國會）大門，把國會議員們拉出來’的指示”。總統室此前一直解釋說，“為了能讓國會判斷是否同意（戒嚴），沒有阻止（國會議員們進入國會全體會議場）”，但事實證明這是虛假的解釋。 如果當天武裝特殊部隊隊員強行試圖掌握議員人身，就有可能發生流血沖突。阻止這一切的是拒絕上級違法指示的現場指揮官和官兵們。郭從根證實：“接到指示的現場指揮官們明確表示‘不行’。”據悉，國軍反間諜司令部也組成了40人規模的國會鎮壓組，但隊員們在前往國會的途中，通過在便利店喝咖啡、吃拉面的方法故意拖延時間，最終沒有進入國會。 拒絕掌握中央選舉管理委員會計算機室命令的也是實務指揮官。反間諜司令官呂寅兄稱“這是總統的指示”，命令對計算機室進行管制，但遭到了7名校官和尉官級法務官的拒絕。據悉，向選舉管理委員會出動的4個小組的100多人中，沒有一人進入選舉管理委員會大樓。反間諜司令部有關人士表示：“我們的隊員沒有達到執行非法命令的程度。” 有分析認為，如果軍隊指揮控制體系有條不紊地運作，戒嚴就會取得成功。分辨不正當命令的辨別能力和敢於與之抗衡的現場指揮官和官兵們，最終為國會爭取了通過解除戒嚴決議案的時間，阻止了憲政中斷事態。軍隊有時會通過反抗非法來愛國。

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