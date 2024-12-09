金河成-李政厚在同隊效力的可能性逐漸消失，舊金山巨人隊引進阿達梅斯. December. 09, 2024 08:29. by 姜泓求 windup@donga.com. 李政厚（26歲）所屬的美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人隊將引進自由簽約選手（FA）威廉•阿達梅斯（29歲）。隨著獲得FA資格的遊擊手中最大的熱門人物阿達梅斯加盟舊金山隊，此前在韓國職業棒球Kiwoom隊壹同效力了4個賽季的李政厚和金河成（29歲）的重逢可能性實際上已經消失。到今年為止主要在聖地亞哥教士隊擔任遊擊手的金河成出現在FA市場。 美國體育專門媒體《ESPN》8日報道稱，“舊金山巨人隊和阿達梅斯隊就7年總額1.82億美元（約2592億韓元）的合同達成了協議。”這壹合同超過了舊金山特許明星出身、目前擔任棒球隊運營部門總經理的巴斯特•波西在2013年創下的9年1.67億美元（約2378億韓元）的球隊歷史最高額合同。2018年在坦帕灣魔鬼魚隊出道MLB的阿達梅斯本賽季效力於密爾沃基釀酒人隊，共參加161場比賽，取得了擊球率0.251、32記本壘打、112打點、21次盜壘的成績。本壘打、打點、盜壘數均是出道以來最多的。阿達梅斯目前還剩下體檢等程序。 舊金山隊壹直被認為是FA金河成去向的候選地。上月美國媒體《The Athletic》報道說：“金河成適合舊金山巨人隊的理由大約有12種。舊金山巨人隊引進金河成只是時間問題。”但隨著舊金山巨人隊選擇阿達梅斯，很難引進同位置的金河成。隨著阿達梅斯的目的地被確定，在FA遊擊手中獲得第二高評價的金河成的合同協商也將加快速度。

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