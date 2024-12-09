照亮斯德哥爾摩的韓江……《白》經典文句裝飾市政廳外墻. December. 09, 2024 08:26. by 金敏記者 somin@donga.com. “白色的東西本來就什麽都沒有，但是什麽都沒有的東西裏面包含著壹切。” 7日下午（當地時間），在瑞典斯德哥爾摩市政廳大樓外墻上，小說家韓江的照片和她的作品《白》中的壹句話用韓文和英語投影在壹起。在迎來諾貝爾獎周之際，用激光照明（媒體立面）發射了記錄包括韓江在內的歷屆女性獲獎者的影像。 諾貝爾財團將於7日至15日每天下午4時至10時在斯德哥爾摩市內的16個地方展示“諾貝爾周燈光秀（Nobel Week Light）”。斯德哥爾摩的緯度很高，北緯59度，12月下午3時左右太陽落山。 韓江將分別出現在斯德哥爾摩市政府大樓展開的視頻《Leading Lights（先驅者們）》和市政府對面碼頭的“de Aderton（18名）”中。Leading Lights以首位女性諾貝爾獎獲得者瑪麗•居裏為開端，是照亮65名歷屆女性獲獎者的9分鐘長的視頻，由設計工作室“Les Ateliers BK”制作。在記錄獲獎者的面孔和業績的視頻中，韓江將出現兩次。 “de Aderton”是指評選諾貝爾文學獎獲獎者的瑞典翰林院18名終身會員。這是著眼於到今年為止培養出18名女性諾貝爾文學獎獲獎者的彩色玻璃形態的照明作品。從1909年的獲獎者塞爾瑪•拉格洛夫到今年的韓江，包含了女性文學家們的肖像，由瑞典皇家理工大學建築系制作。從1901年開始共有121人獲得諾貝爾文學獎，其中女性只有18人（14.9%）。諾貝爾周燈光秀今年迎來了第5屆，作為免費戶外活動舉行。

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