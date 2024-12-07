垂頭喪氣的尹錫悅母校……首爾大學學生自感“羞愧”，忠巖高中決定“暫時實行校服自律化”. December. 07, 2024 07:37. by 朱賢宇記者、周愛珍記者 woojoo@donga.com. 尹錫悅總統的母校首爾大學和忠巖高中，對尹總統宣布緊急戒嚴進行批評的聲音越來越高。忠巖高中表示“擔心不正當的視線”，決定暫時實行校服自律化。 就讀於首爾大學研究生院的申某（31歲）6日在與《東亞日報》的通話中表示：“令人難以置信的是，（尹錫悅總統）竟然相信不正當選舉等陰謀論，宣布緊急戒嚴”，“同壹大學校友的事實讓我感到羞愧。”首爾大學在校生等2700人前壹天晚上8點半左右在首爾大學冠嶽校區前的衛城廣場舉行了全體學生大會，表決通過了“要求尹錫悅下臺的議案”。議案在總投票數2556票中，以2516票贊成獲得通過。 相當於尹總統直屬後輩的首爾大學法學專門研究生院（Law School）的學生們5日也發表聲明稱：“對於在同壹教室裏學習同壹憲法的前輩尹錫悅引發的慘劇，作為後輩，我深感羞愧和負罪感。”首爾大學醫學院、醫院教授緊急對策委員會6日也發表了內容為“處決國民的總統立即下臺”的時局宣言。 尹總統宣布緊急戒嚴的背後有由忠巖高中出身的前後輩組成的“忠巖派”的疑惑浮出水面，母校畢業生之間也出現了“丟臉”的聲音。壹位忠巖高中的校友（第14屆）說：“曾向周圍人炫耀校友當上了總統，但因為不像話的事情，現在成了笑柄。”忠巖高中6日通過家庭通信文公示稱，“為了預防上下學途中學生們受到部分不知趣的市民的不正當待遇，將在結業典禮之前臨時自律化著裝。”前壹天，忠巖學院理事長尹明華（音）通過社交網絡服務（SNS）上傳了“想把尹錫悅和金龍顯選定為令人蒙羞的畢業生”的文章。 當天，首爾光化門和汝矣島等市中心各處接連舉行了大規模集會。以全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）為主軸的“尹錫悅政權下臺運動本部”從下午6點到9點在光化門東和免稅店前舉行了譴責宣布戒嚴及敦促尹總統下臺的集會。民主勞總表示：“將憲法保障的國會固有的預算審議權和國務委員彈劾權視為反國家行為，宣布緊急戒嚴是尹錫悅的妄想和自以為是的傲氣。”新自由聯帶等反對彈劾尹總統的保守傾向團體當天中午在國會前舉行了2000人參加的“阻止彈劾”集會。 尹總統宣布緊急戒嚴後迎來的第壹個周末7日，首爾汝矣島光化門等市中心壹帶預告了僅申報人員就達25萬人的大規模集會。

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