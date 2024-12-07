“尹總統曾說支持率不都是在野黨捏造的嗎”. December. 07, 2024 07:38. by 黃炯? constant25@donga.com. “支持率不都是（在野黨）開玩笑捏造出來的嗎？” 與尹錫悅總統關系密切的壹位執政黨核心負責人就輿論調查表示，尹總統最近曾說過這樣的話。這意味著尹總統平時對輿論調查等抱有強烈的不信任。 有分析認為，在3日深夜緊急戒嚴當時，戒嚴軍被投入到包括國會和中央選舉管理委員會等憲法機關在內的金禦俊運營的輿論調查企業“花”等，反映了尹總統對不正當選舉（選舉舞弊）和輿論捏造疑惑的確信。特別是，今年議會選舉失敗後，隨著不正當選舉疑惑通過保守油管和保守團體擴散，尹總統的這種確信有可能得到了加強。 實際上，戒嚴軍布告令第1、2項中分別有“禁止國會等壹切政治活動”、“禁止假新聞、輿論捏造、虛假煽動”等內容。據此，特戰司令部和反間諜司令部所屬的300多名軍人作為戒嚴軍進入了選舉管理委員會京畿果川大廈及首爾冠嶽大廈、京畿水原選舉研修院等。 執政黨內也有人提出疑惑稱，“尹總統在大選結束後就完全陷入了不正當選舉疑惑。”熟悉第20屆大選情況的執政黨相關人士6日在與《東亞日報》的通話中表示：“尹總統沉迷於在上次大選中，不正當選舉論者的‘以0.73%的差距獲勝，實際上更勝壹籌’的主張”，“如果指出不是事實，就報以冷漠的眼神和無視的表情。”該相關人士表示：“2020年4月第21屆議會選舉時，油管博主們也主張‘當時民主黨高層相關人士在研究不正當選舉方法後，大量雇傭中國黑客，捏造了事前投票’，對此他深信不疑。”

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