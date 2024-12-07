戒嚴事件後的尹錫悅支持率：肯定13%、否定80%. December. 07, 2024 07:38. by 申나리 journari@donga.com. 尹錫悅總統的國政支持率創下了歷史最低值13%。對尹錫悅履職的否定評價在3日晚宣布緊急戒嚴後上升到80%，否定評價的理由是“經濟、民生、物價問題”（19%）和“緊急戒嚴事態”（16%）。 韓國蓋洛普6日公布的12月第壹周輿論調查結果顯示（參考中央選舉輿論調查審議委員會網站），尹錫悅在宣布戒嚴前的3日，肯定評價和否定評價分別為19%和68%，但在宣布和解除戒嚴後實施的4日至5日調查中，分別為13%和80%。 保守核心支持層的肯定評價也有所下降。據調查，大邱、慶北的支持率為21%，降至上壹周（40%）的壹半水平，釜山、蔚山、慶南的支持率也比上壹周下降5個百分點，降至17%。就連國民力量黨支持層中，肯定和否定評價也均為40%左右。 對於否定評價的理由，“緊急戒嚴”的回答排在第二位。由於出口不振、內需停滯、高匯率等原因，經濟停滯正在成為現實，因此對經濟、民生及物價的問題認識較高，但考慮到輿論調查的時間，緊急戒嚴實際上對否定評價產生了最大的影響。 韓國蓋洛普方面分析稱，“這與幹政事件初期的2016年10月第四周時任總統朴槿惠向國民道歉前後的情況相似”。在就崔順實秘密實權嫌疑向國民道歉之前，肯定評價為23%，道歉後急劇降至14%。此後，隨著幹政事件不斷浮出水面，支持率在壹周內暴跌至5%，11月第四周降至4%後，國會通過了彈核案。 約壹半（51%）的受訪者認為“對於總統中心制，有必要修改憲法”，其次是“相比制度，是運營上的問題，沒有必要修改憲法”（38%），在受訪者中較多。對於改憲方向，對4年連任總統中心制（46%）的支持率最高，其後依次是議員內閣制（18%）、分權型總統制（14%）等。 對未來政治領導人的支持率，依次是共同民主黨代表李在明（29%）、國民力量黨代表韓東勛（11%）、祖國革新黨代表曹國（4%）等。

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