尹錫悅彈劾案表決在即……韓東勛和李在明要求“立即停職”. December. 07, 2024 07:37. by 金俊壹記者、尹多彬記者 jikim@donga.com、empty@donga.com. 國民力量黨代表韓東勛6日表示，“尹錫悅總統有必要盡快停止履行職務”，全面轉向贊成彈劾總統的立場。尹錫悅立即要求與韓東勛單獨見面，兩人雖然見了面，但韓東勛沒有改變贊成彈劾的立場。有評價認為，韓東勛對黨內20多名親韓東勛派議員發揮著影響力，因此尹錫悅被彈劾的可能性增大。共同民主黨提出尹錫悅“第二次宣布戒嚴”的可能性，在預定7日舉行的彈劾案表決和金建希特檢法重新表決之前，進入了緊急行動。 韓東勛當天上午召開緊急最高委員會議並表示，“如果尹總統繼續履行總統職務，很有可能重演此次緊急戒嚴等極端行動，很有可能使大韓民國和國民陷入巨大危險。必須守護大韓民國和國民”，主張盡快停止履行職務。韓東勛在前壹天（5日）表示，“為了防止毫無準備的混亂給國民和支持者帶來損失，將努力不讓此次彈劾通過”，但僅過壹天就改變了立場。 此後，尹錫悅把韓東勛叫到首爾市龍山區漢南洞總統官邸進行了會晤。但韓東勛在會晤後表示，“沒有從總統那裏聽到可以推翻我判斷的話”，維持了贊成彈劾的立場。他說：“雖然和尹總統見了面，但他說現在不會采取特別措施。我要求總統‘3日緊急戒嚴後已經過了很長時間，應（向國民）直接說明立場’，但得到的答復是‘現在還不是時候’。”韓東勛隨後出席國民力量黨議員全體會議，並表示：“我的意見是應該停止（尹總統的）工作。過去的‘崔順實事件’是親信們幹的，但這次是動員軍隊向國民宣布戒嚴並進入國會的嚴重情況。” 共同民主黨進壹步加大了對彈劾的壓力。該黨代表李在明當天上午通過緊急戒嚴事態相關特別聲明，將尹總統定性為“國家內亂犯罪魁首”，並表示：“應該在最短的時間內排除職務。是否繼續擔任該職務，交給韓國國民的判斷和決定。”他說：“要經過調查、逮捕、拘禁、起訴、處罰等程序。”對於當天下午尹錫悅和韓東勛的緊急會晤，他表示：“雖然漣漪起伏，但無法阻止大流。” 共同民主黨在尹錫悅彈劾案表決之前，向國會議員輔佐團全體黨務工作者下達了國會緊急待命指示等，進入了緊急應對體制。

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