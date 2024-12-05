大手筆收藏家的禮物. December. 05, 2024 07:30. . 日本東京國立西洋美術館是為了保管松方幸次郎的西洋美術收藏品而於1959年設立的。這裏的代表性收藏品是克勞德•莫奈的《睡蓮》（1916年•照片），令人驚訝的是，這幅畫是松方幸次郎直接向莫奈購買的。日本收藏家是如何能直接購買到法國巨匠的作品的呢？ 印象主義創始人莫奈在43歲時搬到法國巴黎近郊的吉凡尼，建造了有池塘的庭院，生前畫了多幅有關池塘和睡蓮的作品。（《睡蓮》）這幅畫是完全只強調睡蓮的莫奈晚年的力作之壹。 松方幸次郎第壹次看到這幅畫是在1921年12月在畫家的吉凡尼工作室。他是通過造船業積累巨額財富的財閥，當時停留在歐洲收集美術品。安排兩人見面的是法國政治家喬治•克萊芒索。事先了解莫奈喜好的松方幸次郎準備了拿破侖幹邑白蘭地作為禮物。看到這些，莫奈當時像小孩子壹樣高興。松方幸次郎在參觀完工作室後表示：“想買18件美術品。”他勸說表示，自己想給從未見過珍品的日本學生建造美術館，展示莫奈的精彩畫作。莫奈雖然不想賣作品，但是對出手大方、有禮貌、還有利他心的日本收藏家敞開心扉，同意出售畫作。同行的克萊芒索提議打折，但松方幸次郎鄭重拒絕，並將100萬法郎的支票交給了莫奈。到第二年為止，他從莫奈那裏得到了25件作品。 對於送禮物這件事，並不是簡單送出去就好了，而是要送對方想要的東西。在當時的法國，拿破侖幹邑白蘭地是高檔、特別的禮物的象征。因為是法國傳統酒，而且是莫奈最喜歡的酒，所以應該被理解為尊重法國文化和作家的喜好。再加上還收到了大手筆的購買提議，即使是莫奈，又如何能拒絕呢？

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