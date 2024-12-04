撕掉包裝紙的素面. December. 04, 2024 08:46. . 外表和真正內心會有多大不同呢。金大宇導演的電影《隱藏的面孔》是壹部講述人類外表和內心故事的反轉再反轉的驚悚片。領導管弦樂隊的指揮家成鎮（宋承憲飾）看似也指揮著自己的人生，但實際上卻過著與他訂婚的秀研（曹汝貞飾）和她的媽媽（朴智英飾）創造的生活。秀研的媽媽是擁有管弦樂隊的團長，而作為面食店的兒子，白手起家的成鎮是住在院子寬敞的房子裏，作為指揮家也能站穩腳跟的人物。成鎮對此雖然有自卑感，但並沒有表露出來。但是有壹天，秀研只留下壹封信就消失了，他隱藏的素面暴露無遺。 表裏不壹的不只是成鎮。消失的秀研以及代替秀研出現在她在管弦樂隊擔任的大提琴演奏家位置上的美珠（朴智炫飾）也有各自隱藏的內心想法。影片讓時間回到過去，將表裏不壹的人物表面壹壹揭開，展現其本質。雖然電影中出現了隱藏在家中的密室，在密室裏通過窗戶在家中展開的火熱的越軌行為被露骨地展現出來，但該電影中的空間結構就是為了仔細觀察與人類外表不同的內心。雖然是包含破格性偷情戲的19禁電影，但包含了超越色情主義的社會隱喻和意義。 “不管是什麽肯定會包裝的。因為看到的就是本質。人也要包裝好才行。”她媽媽突然對秀研說的這句話充分說明了這部電影通過色情情節想要揭開的是什麽。那就是包裝好的生活。難道不是把展示給別人看視為本質的社會嗎？這就是為什麽需要撕掉包裝，看到本質的眼睛的原因。

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