普京簽署175萬億韓元國防預算，創俄羅斯歷史新高. December. 03, 2024 07:50. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 俄羅斯總統普京1日批準了制定歷史最高水平的國防費的明年預算案。同壹天，歐盟（EU）高層人士作為就任後的第壹步，訪問了烏克蘭，並承諾持續支援烏克蘭。 據《美聯社》報道，當天俄羅斯政府網站上公布的明年預算的32.5%（13.5萬億盧布•約174.925萬億韓元）被定為國防費。俄羅斯政府的此次預算案於上月10日經過俄羅斯參眾兩院的批準過程，並於當天通過總統的簽名確定了最終支出計劃。今年的預算中，國防費比重為28.3%，大幅上漲，同時被評價為是歷屆最高水平的國防費支出計劃。 普京總統的此次預算案批準是在歐盟新任領導層任期第壹天訪問烏克蘭時實現的。歐盟首腦會議常任主席安東尼奧•科斯塔、歐盟外交安全高級代表卡亞•卡拉斯、歐盟負責擴張和東歐事務的委員馬爾塔•科斯在基輔與烏克蘭總統澤連斯基舉行了會晤。分析認為，在有人擔心將於明年1月20日就任的美國當選總統唐納德•特朗普中斷對烏克蘭的援助，並立即進入終戰談判的情況下，此舉是為了強調歐盟對烏克蘭的援助意誌。 當天，科斯塔議長表示：“歐盟計劃到年末為止向烏克蘭支援42億歐元（約6.2萬億韓元），明年每月支援15億歐元（約2.2萬億韓元）。”當被問到如果特朗普當選人撤回支援，歐盟是否會增加支援資金時，科斯塔議長回答說：“如果有必要，歐盟無論何時都會支援烏克蘭。” 澤連斯基總統壹方面呼籲西方提供更多的武器支援，另壹方面強調了烏克蘭加入北約（NATO）的必要性。他當天在接受日本《共同社》的采訪時表示，“必須尋求外交解決方案，但這只有在烏克蘭強大到俄羅斯無法嘗試新的侵略時才能實現”，表明了推進提前加入北約的意願。澤連斯基總統雖然沒有透露具體數字，但表示，“據確認，部署在俄羅斯西部的朝鮮軍在戰鬥中死亡或受傷。”澤連斯基總統表示：“今後很多朝鮮軍將被派遣到最前線，毫無疑問，他們或會被俄羅斯軍隊用作‘擋箭牌’。”

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