“單板滑雪大哥”金相謙獲得世界杯首枚獎牌. December. 02, 2024 08:27. by 任寶美 bom@donga.com. 單板滑雪高山板 “大哥”金相謙（35歲•High1）在國際滑雪聯合會（FIS）世界杯出道15年後首次獲得了獎牌。上月30日，金相謙在中國梅林舉行的2024~2025FIS高山滑雪世界杯首站比賽平行大回轉中獲得了銀牌。金相謙在2009年蘭德赫拉夫（荷蘭）大賽時首次參加世界杯，此次是他個人第103次參加世界杯。 金相謙表示，“在2024~2025賽季的首場世界杯上獲得了第二名。第壹次登上領獎臺非常激動。向壹直在我身後給予支持和祝賀的人們表示感謝。”金相謙在2011年埃爾祖魯姆（土耳其）冬季世界大學生運動會平行大回轉上獲得金牌，是韓國單板滑雪歷史上首次在國際大賽上奪冠的選手。但是直到上個賽季為止，他在世界杯上始終與獎牌無緣。 單板滑雪高山板預選賽第1、2輪比賽總成績排名前16名的選手將進入決賽。決賽采用淘汰賽方式，每兩名選手進行對決，率先通過終點線的選手獲勝。當天以第6名的成績通過56人參賽的預選賽的金相謙在4強賽上遇到了平昌冬奧會平行旋轉銀牌得主李相浩（29歲•Nexen）。隨著李相浩未能完成比賽，金相謙自世界杯出道後首次登上了決賽舞臺。但是金相謙也未能比完決賽全程，不得不把金牌拱手讓給了埃德溫•科拉蒂（33歲•意大利）。 在4強賽中敗給金相謙的李相浩在3、4名爭奪戰中以0.71秒的差距領先費也（30歲•中國）獲得了銅牌。在單板滑雪高山板世界杯上，兩名韓國選手並排站在領獎臺上，是自2017年凱塞裏（土耳其）大賽後7年來的第壹次，也是歷屆第二次。當時李相浩獲得銀牌，崔寶軍（33歲）獲得銅牌。金相謙當時排在第4位。

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