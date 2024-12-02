特朗普政府“對朝關鍵人物”：“不要過度解讀朝鮮行動……朝鮮缺乏壹貫戰略”. December. 02, 2024 08:26. by 李智允記者 asap@donga.com. 被稱為“特朗普朝鮮事務核心人物”的美國白宮國家安全委員會副助理提名人阿歷克斯·黃（照片，黃之瀚）以過去對朝鮮談判的經驗為基礎發表的壹篇文章備受關註。文中稱：“朝鮮領導層沒有壹貫的外交戰略。這是平壤的秘密。”黃之瀚2018年曾兩次參與朝美首腦會談，是“特朗普第壹屆政府朝核問題團隊”中唯壹已被決定加入新壹屆政府的人士。 黃之瀚在2021年4日拜登政府上臺後曾向安保專門媒體《Real Clear Defence（真正明確的防禦）》投稿，他在文章中評價說，朝鮮國務委員長金正恩“極度優柔寡斷”。他說：“雖然很多人說金正恩用（試圖對話與挑釁的）矛盾舉動玩弄世界，但這並不是有意之舉。他似乎在決定上遇到的困難到了嚴重的地步。” 黃之瀚說：“與朝鮮進行談判時意識到，平壤沒有外交控制塔。外界容易認為在金正恩控制壹切的結構下朝鮮的決策會井然有序，但現實並非如此。”對於朝鮮政府發出的信息，他聲稱：“只有辭令上的技巧，沒有壹貫的戰略。不要過度解讀朝鮮的言行。” 他還在文章中說，“這些問題都是朝鮮最高層嚴重的保身主義造成的”，並分析稱：“由於幕僚團沒有報告正直的選項和對策，金正恩只能作出沒有壹貫性的判斷。這種情況更加加重了混亂。” 黃之瀚還回憶說，自己親眼目睹了朝鮮內部的“傾軋爭鬥”。他表示，2018年為了進行工作磋商，在平壤高麗酒店會見朝鮮高層人士時，“他在美國談判團面前公開貶低競爭部門”。據說，在用餐過程中，另壹名朝鮮政府人士接近他，試圖用輕蔑的語氣找出弱點。黃之瀚解釋說：“雖然對朝鮮方面的無心之舉感到驚訝，但在獨裁者手下只能極度無力的朝鮮官僚制度的低效率暴露無遺。” 為了應對這樣的朝鮮，黃之瀚提議“應該繞過外交當局等官僚組織，構建與金正恩的‘核心親信’直接溝通的渠道”。他認為，“朝鮮的政府和黨組織卷入過度的競爭，合作消失，事實上處於癱瘓狀態”，認為難以與外交當局進行談判。

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