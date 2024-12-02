在白宮前開設“戰情室”的企業們. December. 02, 2024 08:25. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美國當選總統唐納德•特朗普當地時間明年1月20日就任前夕，加快了引入“美國優先主義”經濟政策的步伐，國內外企業也加快了應對步伐。 當地時間1日，據美國華盛頓政界和韓美財界透露，最近國內外企業在華盛頓的辦公室因聘請可以與下屆特朗普政府緊密溝通的人士和制定各種戰略等，充滿了仿佛“戰情室（war room）”的緊迫感。特別是國內企業，不僅是此前積極加強華盛頓“對官線”的三星電子和現代汽車，SK集團和浦項制鐵集團等最近也在大幅加強相關人力和組織。預計，這種動向還會擴散到其他大企業。 SK集團最近聘請了今年年初在美國成立的統合對外合作法人“SK美洲”的副社長、前美國參議院財政委員會國際貿易顧問兼美國貿易代表辦公室（USTR）副秘書長保羅•德萊尼。新任副社長德萊尼在美國財界20多年來壹直致力於國際貿易和投資、供應網及規制戰略等。據悉，今後他將負責SK集團的北美對官總管業務。 浦項制鐵集團最近也與華盛頓戰略咨詢企業“美國全球策略（AGS）”簽訂了合同，正式開始應對特朗普二期。AGS是特朗普壹期核心參謀之壹、前美國國家安全事務助理羅伯特•奧布萊恩和前白宮國家安全會議（NSC）秘書室長亞歷山大•格雷設立的政治及戰略咨詢公司。曾在特朗普壹期活動的前國家安全保障會議亞洲事務高級助理艾莉森•胡克也擔任首席副社長。財界相關人士表示：“當務之急是掌握特朗普下屆政府的相關人脈，構建應對陣容”，“目標是掌握政策動向，先發制人地制定事業計劃。” 各國首腦也在積極應對特朗普下屆政府。加拿大總理賈斯汀•特魯多上月29日來到特朗普的私宅佛羅裏達州海湖莊園，討論了消除加拿大對美貿易順差的方案等。當天的會晤是特朗普當選人上月25日以阻止非法移民和毒品流入的措施不足為由，在就任第壹天預告將對加拿大和墨西哥征收25%的關稅後，時隔4天舉行的。雖然加拿大部分人士主張應對報復關稅，但特魯多在與特朗普通話後立即前往私宅，開始形成友好關系。 另外，特朗普當選人當天還警告對中國和俄羅斯主導的新興國家協議體金磚四國（BRICS）也要征收關稅。他說：“我們要求對方承諾不試圖建立新的金磚四國貨幣或以其他貨幣取代美元，否則將征收100%的關稅。”

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