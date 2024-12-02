歐洲對待俄羅斯的態度. December. 02, 2024 08:24. . 記者不久前見到的壹名76歲法國元老學者坦言：“擔心爆發我們從未經歷過的戰爭。”元老學者出生於第二次世界大戰結束後的1948年，不知道戰爭是什麽樣的，因此更害怕沒有經歷過的戰爭。當時正是朝鮮軍隊被派遣到與烏克蘭進行戰爭的俄羅斯的事實被公開的時候。歐洲人對“遙遠的國度”朝鮮派壹萬多名軍人進入歐洲大陸的消息感到非常緊張。因為擔心俄羅斯借助朝鮮的支援，不僅攻擊烏克蘭，還會攻擊周邊歐洲國家。當地時間11月27日，在韓國駐法國大使館和法國國際關系研究所舉辦的“朝鮮人權研討會”上，專家們壹再表示：“現在朝鮮問題不僅是韓半島的問題，而是世界的問題。” 在日益明顯的戰爭威脅中，歐洲國家的首腦們是如何應對的呢？首先，對內以強烈的語調明確共享危險。負責歐洲安全的北約秘書長馬克·呂特在11月6日發表的聲明中自問道：“朝鮮軍隊出現在歐洲領土，這確實是歷史性的。我們是否已經處於比烏克蘭國民遭受的破壞更黑暗的某種危機之中？”這等於是強調了朝鮮派兵的嚴重性，並警告稱可能遭受比烏克蘭更大的損失。 歐洲領導人們的對內信息既強烈又具體。北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將羅布·鮑爾11月25日在比利時布魯塞爾舉行的壹場活動中，敦促歐洲企業調整生產和流通方式，以應對戰時狀況。 歐洲國家還在向國民宣傳具體的行動方針。200多年來壹直保持中立路線、今年2月成為北約成員國的瑞典11月開始向各家庭發送題為《危機、戰爭時行動要領》的32頁小冊子。與俄羅斯接壤1340公裏國境的芬蘭也開設了網站介紹應對多種危機的方法。 向本國國民直截了當傳達信息的歐洲國家，在面對俄羅斯時反而言辭間接而模糊。這是為了避免不必要地刺激俄羅斯。烏克蘭11月20日首次用英國和法國共同開發的遠程導彈“風暴之影”打擊俄羅斯本土時，英國政府沒有正式確認打擊事實。在外國媒體壹致報道打擊事實的情況下，英國首相斯塔默表示：“不會提及作戰上的問題。因為這樣做只會讓俄羅斯總統普京成為勝者。” 那麽，與停戰中的朝鮮接壤的韓國，向朝鮮和俄羅斯發出了什麽樣的信息呢？尹錫悅總統在國家情報院確認朝鮮派兵事實不到壹周的時間裏，就提到了向烏克蘭提供殺傷性武器的可能性。對此，俄羅斯表示“兩國關系有可能被破壞”，表現出了激昂的反應。 相反，國民和企業卻聽不到如何應對戰爭危險的聲音。雖然沒有必要過分擔心戰爭，但由於朝俄軍事合作，地緣政治危險迎來了新的局面，因此，韓國也有必要在內部進行更明確的溝通，在外部使用更老練的外交辭令。

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