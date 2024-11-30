韓國職業高爾夫最高難度球洞是南首爾CC16號洞. November. 30, 2024 07:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 據悉，在今年的韓國職業高爾夫（KPGA）巡回賽上，讓選手們嘆氣的最高難度球洞是5月份GS加德士每日經濟公開賽的舉辦地京畿城南南首爾CC球場的16號洞（標準桿4桿•照片）。 29日，據KPGA透露，南首爾CC球場16號洞的平均桿數為4.55桿，在今年舉行的KPGA巡回賽22個大賽全體球洞中，小鳥球最少，雙柏忌和三柏忌最多。GS加德士每日經濟公開賽第1~4輪期間，在該洞中只出現了8支小鳥球。柏忌達160個，雙柏忌21個，三柏忌9個。 長535碼（約489米）的該洞到2016年大賽為止壹直運營為5桿洞，但從2017年開始改為4桿洞，難度也隨之提高。16號洞的平均桿數是2021年的4.68桿、2022年的4.58桿、去年的4.54桿。由於該洞的球道較長，第二桿上果嶺的果嶺命中率只有19.38%。今年每日經濟公開賽冠軍金洪澤（31歲）從第1輪開始到最後4輪為止，在該洞全部保帕，沒有失去壹桿。周末高爾夫選手們在這個球洞不必像職業選手壹樣經歷困難。因為平時不舉行比賽，白TEE和藍TEE都是以5桿洞的形式運營的。 難度僅次於南首爾CC球場16號洞的球洞是6月舉行可隆韓國公開賽的忠南天安宇正山鄉村俱樂部的9號洞（4桿•4444碼）和11號洞（5桿•5501碼）。兩個洞的平均桿數分別為4.49桿和4.44桿。最簡單的球洞是9月舉行高爾夫尊-東麗公開賽的慶北龜尾高爾夫尊County善山高爾夫俱樂部的9號洞（5桿•547碼），平均桿數為4.28桿。在舉行比賽的4天裏，該洞共打出了27支老鷹球和255支小鳥球。

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