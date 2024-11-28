特朗普方面稱“半導體補貼不合適”……三星和SK的9億韓元補貼會不會被拿掉. November. 28, 2024 07:41. . 特朗普第二屆政府的“政府效率部”部長被提名人表示，為了培養半導體、清潔能源事業，可能在執政後重新討論拜登政府支付的補貼。如果這種意見成為現實，以在美國建設半導體工廠為條件得到9.5萬億韓元補貼的韓國半導體企業將遭受巨大的損失。 最近被任命為政府效率部共同部長的拉馬斯瓦米通過社交媒體提到了美國商務部部長雷蒙德最近的采訪內容，並表示補貼“非常不合適”。根據《半導體法》，雷蒙德在發言中認為，在拜登政府任期結束之前，將最大限度地支付向國內外企業承諾的補貼。拉馬斯瓦米則表示：“政府效率部將研究所有這些‘臨了手段’，並建議重新進行調查。” 三星電子、SK海力士分別從美國政府獲得64億美元和4.5億美元補貼壹事的不確定性增大。美國商務部本周最終決定向美國半導體企業英特爾提供78.6億美元的補貼。但對韓國企業的補貼還在協商中。甚至有人提出，如果推遲到明年1月特朗普政府上臺以後，補貼有可能被扣除。 由特斯拉首席執行官馬斯克和拉馬斯瓦米共同擔任部長的政府效率部雖然不是政府的正式組織，但預計下屆政府將在官僚主義、規制、減少政府支出方面行使強大權力。特朗普在上個月還是候選人時也表示：“（半導體補貼）連10美分都不用給。將征收高額關稅，讓半導體企業免費建在美國。”這就是不能輕易看過拉馬斯瓦米此次發言的原因。 在這種情況下，韓國企業和政府有必要與建設工廠的美國地方自治團體等合作，提前支付補貼，同時調整投資速度。特別是，應該讓特朗普方面接受，如果在沒有相應獎勵的情況下單方面施壓，韓國企業沒有理由建廠、創造就業崗位，為美國經濟做出貢獻。此外，韓國也需要與處於類似情況的其他國家政府、企業采取共同步調的戰略。

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