面對舊主，李在城連續兩場德甲聯賽頭球破門得分. November. 26, 2024 08:17. by 金正勛記者 hun@donga.com. “頭球大師”李在城（32歲•美因茨）連續兩場比賽攻入頭球，慶祝自己的第100場德甲比賽。 李在城在24日（當地時間）舉行的與荷爾斯泰因基爾隊的2024~2025賽季德甲客場比賽中，在下半場第8分鐘攻入了將比分3比0，徹底鎖定勝局的壹球，為球隊的勝利助了壹臂之力。李在城在右路接到隊友安東尼•卡西的淩空斜傳球，頭球破門。這是繼9日與多特蒙德隊的比賽後，他連續兩場聯賽進球，也是本賽季的第3粒進球。9日，李在城在與多特蒙德隊的比賽中，頭球攻破對方大門。韓國國家足球隊中場球員李在城在2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽10月2連戰（對陣約旦、伊拉克）中也連續進球，兩粒進球也都是用頭球攻入的。李在城在下半場第24分鐘被國家隊後輩洪鉉錫（25歲）替換下場，坐在替補席上。 李在城在當天進球後克制了進球慶祝動作。因為荷爾斯泰因基爾是他效力3年的前所屬球隊，而且當天的比賽是在對方的主場進行的。效力於韓國職業足球K1聯賽全北現代隊的李在城在2018年7月加入當時德乙聯賽球隊荷爾斯泰因基爾隊後進軍了歐洲舞臺。李在城於2021年7月轉會到美茵茨隊，荷爾斯泰因基爾隊在本賽季升入到德甲聯賽。李在城在賽後表示：“今天的比賽對我來說非常特別。想念在基爾的所有人”，並在自己的社交媒體上留言。 本場過後取得2連勝的美因茨隊積分達到16分（4勝4平3負），升至的德甲積分榜第8位。荷爾斯泰因基爾隊積5分（1勝2平8負），在德甲聯賽全部18支球隊中排在第17位，處於降級區。

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