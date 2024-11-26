“特朗普二期，強烈要求韓國參與對華出口管制…如果不參與，將對企業處以罰款”. November. 26, 2024 08:15. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. “特朗普二期將強烈要求韓國政府參與對華出口管制。” 24日在首爾江南區浦項制鐵中心見到的前美國商務部負責出口管制的助理國務卿凱文•沃爾夫（照片）表示：“拜登政府考慮到韓中經濟上的密切之處，沒有向韓國施壓，要求韓國參與對華出口管制”，“但是特朗普二期政府會有所不同。”他還表示，“如果韓國不參與對華出口管制，特朗普政府將對韓國企業處以罰款。” 沃爾夫前部長助理是奧巴馬總統時期制定美國對華出口管制政策的核心人物。當時首次制定的該政策歷經特朗普壹期政府延續到了拜登政府。 沃爾夫表示：“從提名對華強硬論者參議員馬可•魯比奧為國務卿等來看，可能會將更多的產品列入出口管制目錄。”這意味著美國的對華出口管制水平可能會達到最高潮。產業界認為，在特朗普二期，尖端燃氣渦輪發動機技術、尖端網絡感知及信號管理、無人駕駛相關產品和技術等有可能被列入新的出口管制目錄。 他預計：“特別是中國200多家半導體企業將被追加到貿易限制目錄中，高帶寬存儲器（HBM）將被追加到出口管制目錄中。”HBM是三星電子和SK海力士等韓國半導體企業表現強勢的產品。關鍵在於哪種HBM被確定為管制對象。業界相關人士預測：“HBM3（第四代）以上主要由美國企業使用，因此不會受到打擊”，“配置較低的HBM1、2大量出口到中國，如果被列入管制對象，韓國企業將不可避免地受到打擊。” 沃爾夫強調表示：“美國的出口管制阻止了用於尖端軍事裝備的最新人工智能（AI）芯片或圖像處理裝置（GPU）流向中國”，“美國應該向韓國說明出口管制是與安保直接相關的問題，並讓其接受。不能壹味地施壓。” 他說：“美國當選總統唐納德•特朗普除了安保目的外，還有可能為了美國的經濟利益而使用出口管制”，“在特朗普時代，任何事情都可能發生的‘不確定性擴大’是韓國企業面臨的最大問題。”

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