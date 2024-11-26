如果朝鮮還有抓住美國代表胳膊的迫切感……. November. 26, 2024 08:11. . 這是在2019年朝美河內會談後時隔8個月在瑞典舉行後續談判時候的事情。朝方代表金明吉在沒有與美國朝鮮事務特別代表斯蒂芬·比根對視的情況下，讀著事先準備好的長篇稿子。金明吉猛烈抨擊稱“所有的責任都在美國”，並單方面宣布談判破裂，現場是壹片緊張的沈默，好象連針落在地上的聲音也能聽見。當朝鮮代表團踢開椅子離去之時，直到最後壹刻還在猶豫不決的壹名成員抓住比根的胳膊，匆忙地輕輕說了壹句：“拜托，不要放棄（Please，don't give up）。” 這短短的壹句話沒有出乎預料，給美國談判團隊留下了相當深刻的印象。據悉，除了朝方流露出來的強硬態度，美方還就朝鮮有無其他動向和變數等問題進行了多種分析。當時還有消息說，強硬派的朝鮮統壹戰線部和相對溫和派的外務省之間發生了傾軋爭鬥。參與談判的壹名美方人士透露的當時場面，不時讓人猜想“朝鮮內部是不是也有希望實現無核化的人在偷偷地焦急……”。 已被任命為特朗普第二期總統國家安全事務副助理的阿歷克斯·黃（黃之瀚）是當時在場的談判組成員之壹。在特朗普第壹個任期裏，他作為國務院朝鮮事務特別副代表，與比根壹起最執著地做朝鮮的功課，並思考了談判戰略。他對自己準備的戰略隨著拜登政府接手政權而壹直未能取得進展深感遺憾。拜登政府上臺後，在評論黃之瀚領導的特朗普政府的對朝政策時，搖了搖頭稱之為“愚蠢的處理法”。對於離開公職後也沒有放下對朝鮮關心的黃之瀚來說，河內會談似乎仍然是“未完成的談判”。 有分析認為，隨著黃之瀚被任命為美國國家安全委員會第二號人物，美國與朝鮮重啟談判的可能性會增大。特朗普在提名黃之瀚時介紹說，“曾幫助金正恩和我的首腦會談談判”。黃之瀚是和韓國也有緣分的知韓派。他曾和比根壹起在光化門品味韓國菜“壹只雞”，之後作為Coupang高管到首爾出差時，會抽空與韓國外交官朋友們見面，壹起去韓餐店吃飯。 即使黃之瀚等人士進入白宮，也不會立即重啟韓半島問題的討論。烏克蘭-俄羅斯戰爭、中東戰爭被列為優先順序。黃之瀚作為中國事務專家，還要處理美中矛盾的懸案。最重要的是，朝核問題不是僅憑部分幕僚的經驗就能解決的問題。即使與聲稱不會再進行無核化談判的金正恩討論核凍結或裁軍問題，最終也只能再次陷入檢驗的陷阱。 對於韓國來說，當務之急是維持韓美合作，以便不管朝鮮與美國采取何種方式重啟談判，都不至於被排斥在外。文在寅政府就曾有過公然被試圖“甩開”、想舉行包括韓國在內的三方會晤結果顏面盡失的先例。更何況，現在正是朝鮮的“通美封南”意圖更加露骨的時刻。韓美之間還預告了防衛費分攤額等敏感的同盟懸案。有必要以黃之瀚等人士為紐帶，輕輕觸動特朗普第二期白宮。 筆者認為，如果韓國能通過以人脈和戰略為後盾的幹練外交順利解決這壹問題，與美國壹起將朝鮮拉到談判桌前並非不可能。誰知道呢？說不定就會和當時急切抓住美國談判代表衣袖的朝鮮外交官面對面坐在壹起。

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