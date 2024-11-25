德約科維奇“突然引進”同齡競爭對手穆雷出任新教練. November. 25, 2024 08:05. by 任寶美 bom@donga.com. 諾瓦克•德約科維奇（37歲•塞爾維亞•世界排名第7位）任命曾經的同齡競爭對手安迪•穆雷（英國）為自己的新教練。穆雷在德約科維奇奪得金牌的巴黎奧運會結束後，放下球拍，準備執教生涯。 德約科維奇24日表示：“（和穆雷）從小開始就認識，度過了25年的競爭對手生活，互相把對方推向極限。我們在我們的項目當中進行了壹些史詩級的對話。我以為我們的故事已經結束了，沒想到還有最後壹章。歡迎加入，穆雷教練”，“很高興能夠和我人生中最大的競爭對手之壹站在同壹邊的球場上。” 德約科維奇從2018年開始到今年3月為止，在主教練戈蘭•伊萬尼塞維奇（53歲•克羅地亞）的指導下，拿下了12座大滿貫賽冠軍獎杯。但是在今年澳大利亞公開賽4強中被淘汰等陷入低迷後，師徒倆決定各走各的路。此後，德約科維奇在沒有教練的情況下度過了賽季，但不僅在大滿貫賽事上，在任何男子職業網球（ATP）巡回賽上都未能奪冠。穆雷說：“我將在休賽期加入諾瓦克的團隊，對此感到非常興奮，期待和諾瓦克共同度過壹段時光，幫助他實現他的目標。” 德約科維奇和穆雷決定先吃壹鍋飯，直到明年1月12日開幕的澳大利亞網球公開賽為止。德約科維奇在24次大滿貫賽事總冠軍記錄（歷史第壹）中，有10次是在澳大利亞公開賽上實現的。德約科維奇在澳大利亞公開賽決賽中交鋒最多的對手就是穆雷。兩位選手在2011年、2013年、2015年、2016年等先後4次在澳大利亞公開賽決賽中相遇，結果都是德約科維奇贏得勝利。穆雷也是以德約科維奇為對象贏得大滿貫賽事3勝中的2勝（2012美國網球公開賽、2013年溫布爾登網球公開賽）。

한국어