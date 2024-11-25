在野黨“每周52小時例外”受阻，“從《半導體法》中刪除”出現分歧. November. 25, 2024 08:03. by 李勝友記者、洪錫浩記者 suwoong2@donga.com. 據悉，在國民力量黨作為黨論提出的《半導體特別法》（為了加強半導體產業競爭力和創新增長的特別法案）中，共同民主黨黨內壹致決定刪除“白領免除”（高收入專門職排除在工作時間規則適用對象之外）條款。 民主黨產業通商資源中小風險企業委員會相關人士24日在通話中表示：“不允許對半導體研究開發（R&D）勞動者等適用每周52小時工作制例外，但黨內意見壹致，決定以後通過勞動標準法等討論工作靈活化”，“將在26日的產業資源委員會全體會議上進行討論後得出最終結論。” 民主黨的立場是，即使沒有白領免除條款，只要利用《勞動標準法》上的選擇勞動制和彈性勞動制等，就可以充分實現工作靈活化。民主黨院內相關人士表示：“如果利用現行勞動標準法上的彈性勞動制等，R&D領域到6個月為止可以每周工作64小時，沒有必要設置例外條款”，“壹旦開始承認例外，就會要求在更多的產業領域適用白領免除制度，稍有不慎勞動標準法體系本身就會崩潰。”對此，國民力量黨表示：“要想在全球半導體戰爭中生存下去，必須靈活運用工作時間”，並計劃在全體會議之前繼續說服。 民主黨的方針是，不刪除白領免除條款，而是通過勞動標準法繼續討論勞動時間靈活化問題，但是勞動標準法管轄的常任委員會國會環境勞動委員會中有很多勞動界出身的在野黨議員，預計這也會遇到困難。民主黨環境勞動委員會所屬議員表示：“懷疑例外條款的目的是否在於允許無限制勞動。” 半導體業界的立場是，與NVIDIA（英偉達）、TSMC（臺積電）等美國、臺灣企業的差距拉大，中國、日本企業的追擊也很猛烈，為了確保全球競爭力，必須靈活化工作時間。韓國半導體產業協會專務安基賢（音）表示：“考慮到技術開發、生產速度就是競爭力的全球半導體競爭狀況，韓國半導體產業處於危急狀態，不能耽擱片刻”，“在人力、技術力、補助金都比競爭國家不足的情況下，至少要確保更多用於研究開發的時間，才能進行競爭。”

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