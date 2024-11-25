74歲歌王趙容弼演唱會，20、30多歲粉絲們也“群唱”. November. 25, 2024 08:02. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “粉絲們到現在還叫我‘哥哥’。在我這個年紀能這樣做嗎？哈哈！” 23日下午，在首爾松坡區奧林匹克體操競技場KSPO巨蛋體育場舉行的演唱會《趙容弼&偉大的誕生》。戴著黑色墨鏡、身穿紅色夾克登場的“歌王”趙容弼（74歲）在1萬5000多名觀眾面前自信滿滿地高喊，體育場內到處都爆發出歡呼聲。女性粉絲們揮舞著熒光棒歡呼“哥哥”。對此，壹位男性粉絲不甘示弱地大喊“容弼大哥”。趙容弼爆笑說道。“壹起唱的話就會產生力量。就當是運動，就當是來練歌房唱歌吧。” 接著趙容弼拿著麥克風接連演唱了名曲。當趙容弼吟誦《短發》（1980年）的歌詞“像被雨淋濕的草葉/梳著漂亮短發的那個少女”時，60、70多歲的老年女性粉絲們仿佛回到了那個時期，眼睛閃閃發光。當《現在這樣就好了》（1990年）的歌詞“想擁抱點點繁星/珍貴之物是否已被全然忘卻”響起時，40、50多歲的中年男性粉絲們突然站起來，左右揮舞著雙手。上個月22日發表的《那樣也可以》歌詞“現在相信吧/相信自己吧”響起後，20、30多歲的粉絲們以“群唱”回應。 當天的演出是為紀念上月22日發行的第20張專輯《20》而舉行的。到了下午6點，KSPO巨蛋燈火通明，趙容弼登上了舞臺。觀眾席上有人連呼“趙容弼”三個字。場內頓時充滿了尋找歌王的吶喊聲。趙容弼接連演唱了《亞洲的火花》（1985年）等5首歌曲，將演唱會氣氛推向了高潮。 值得關註的是，演出是世代和諧的場所。不僅是趙容弼的主要粉絲層中年女性，以家庭為單位前來觀看的粉絲也很多。壹位女性緊緊抓住上小學的女兒的手跟著唱歌，老年夫婦還搭著肩膀觀看了演唱會。現場還看到了把老母親放在輪椅上的女兒、從奶奶到孫女等3代人的身影。 反應達到最高潮是在後半部《蒙娜麗莎》響起的時候。在“妳真的不能接受我的愛嗎/我的蒙娜麗莎 蒙娜麗莎”的熱唱下，粉絲們都站起來蹦蹦跳跳。趙容弼像搖滾明星壹樣親自背著吉他與樂隊“偉大的誕生”壹起協奏，助興。 最後壹首歌是《Bounce》（2013年）。趙容弼壹邊喊著“害怕心臟聽到Bounce Bounce扑通扑通跳”，壹邊豎起了大拇指。這是獻給在長達2小時10分鐘的演出中不知疲倦地參與30多首歌曲的粉絲們的獻詞。趙容弼在演出場各處轉悠，喊了數十次。“謝謝！謝謝大家！。”

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