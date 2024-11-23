“中繼王”盧景銀有望在SSG隊再征戰3年. November. 23, 2024 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國職業棒球最高齡的中繼王盧景銀（40歲•SSG•照片）最長將再延續3年的選手生涯。SSG隊22日表示：“與盧景銀簽訂了合同期限為2+1年、總額25億韓元（合約金3億韓元、年薪13億韓元、優先匹配權9億韓元）的自由簽約選手（FA）合同。” 盧景銀在本賽季共參加了77場比賽，個人歷屆最多，取得了38次中繼成功（8勝5負）的數據，位居該領域第壹位。在職業棒球歷史上，盧景銀是第壹個在40多歲的時候在投打特定領域占據第壹名的選手。另外，77場比賽的出場次數與李炳憲（21歲•鬥山）並列本賽季最多。盧景銀繼去年成功獲得30個中繼成功後，首次創下了職業棒球連續2年完成30個中繼成功的紀錄。 2003年新秀選拔大會時，盧景銀在第壹輪被鬥山隊選中加入球隊，之後他在效力於樂天隊的2018年賽季結束後獲得了FA資格，但未能與任何球隊簽下合同，2019年壹年沒有所屬球隊。雖然在2020年重返樂天隊，但在2021賽季後被放逐，經過入隊測試後穿上了SSG隊服。在SSG隊3年間，他共參加了194場比賽，取得了29勝15負、75個中繼成功、平均責任失分3.18的成績。 盧景銀表示：“我想先向在協商期間等待已久的球迷們表示歉意。作為球員，能夠留在擁有美好記憶的球隊，感到非常高興。”

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