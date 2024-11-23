限制派根斯勒宣布辭職……比特幣價格即將突破10萬美元. November. 23, 2024 07:43. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 比特幣的價格22日歷史上首次超過9.9萬美元，即將突破10萬美元。壹直推進對虛擬貨幣進行強力限制的美國證券交易委員會主席加裏·根斯勒將在美國當選總統特朗普就任的1月宣布辭職的消息傳出後，比特幣出現了急劇上升的曲線。 據虛擬貨幣信息網站Coin Market Cap透露，比特幣22日壹度飆升至99314.95美元（約1.394億韓元），下午3時30分以98905.87美元成交。截止到前壹天，比特幣價格還在9.4萬美元左右漲落，但壹天內上漲超過5%，突破10萬美元進入“讀秒”階段。 當天急劇上升是因為根斯勒表示不久後會辭職。2021年4月就任的根斯勒委主導了直接影響虛擬貨幣市場的措施和規制，被稱為“虛擬貨幣陰間使者”。在對幣安等虛擬貨幣交易所提起訴訟的同時，還以“資產變動性太大”為由推遲比特幣現貨交易所交易基金（ETF）的批準。 特朗普在競選期間壹直批評根斯勒的政策，並宣稱就任後將立即解除其職務。投資者們期待，隨著根斯勒宣布自己退出和特朗普政府上臺，虛擬貨幣親和政策將成為現實。 羅賓漢最高法律負責人丹·加拉格爾、前商品期貨交易委員會主席克裏斯托弗·讓卡洛、現任證交會委員赫斯特·皮爾斯等親虛擬貨幣人士被認為是下屆證交會主席的候選人。

한국어