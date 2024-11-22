韓國足球最強者究竟是誰？答案將在蔚山和浦項之間產生. November. 22, 2024 08:55. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 決出職業球隊和業余球隊韓國足球最強者的韓國杯決賽將上演蔚山和浦項的“東海岸德比”對決。 職業足球K1聯賽球隊蔚山隊和浦項隊將於30日在首爾世界杯體育場展開2024韓國杯決賽對決。本賽季登上K1聯賽冠軍寶座的蔚山隊在本屆韓國杯上，將挑戰賽季雙冠王，也是自2017年大賽以來的第二次冠軍。去年大賽的冠軍浦項隊將連續2年挑戰冠軍，也是隊史第6次挑戰該賽事冠軍。浦項隊憑借去年大賽的冠軍，與全北、水原壹起並列成為最多冠軍球隊（5次）。 創立於1996年的該大會的名稱截止到去年為止是大韓足球協會（FA）杯。大韓足球協會強調這是韓國的足球大賽，為了防止與英聯杯（FA）的混淆，更改了大賽名稱。過去決賽經常以“主客場”的方式舉行兩場比賽，但從今年開始決定壹戰定冠軍。 為爭奪3億韓元的冠軍獎金，將在決賽中展開對決的蔚山隊和浦項隊是緊鄰東海岸的競爭對手。浦項隊從1983年開始參加職業足球聯賽，蔚山則從1984年開始參加聯賽。兩隊此前在K聯賽上共交鋒155次，在歷屆交鋒戰績方面，浦項隊以57勝47平51負占據優勢。但是在本賽季的對決中，蔚山以3勝1負領先。 浦項隊主教練朴泰夏21日在首爾鐘路區足球會館舉行的韓國杯媒體日上表示：“蔚山隊有很多優秀的球員，但（主力球員）已經衰老，缺乏靈活性。我會鉆研這些弱點。”本賽季球員平均年齡為29.3歲的蔚山隊是K1聯賽12支球隊中最高齡的球隊。蔚山隊主教練金判坤回應說：“我們的球員十分老練，所以毫不擔心（年齡）。” 作為兩隊代表參加媒體日的球員們也決心要取得好成績。浦項隊中場球員韓贊熙表示：“韓國杯決賽結果將決定賽季的成敗。我會打進壹個能給球迷留下深刻印象的進球。”蔚山隊中場金敃友表示：“這是壹場與直接競爭對手的對決，將努力向球迷們傳達好的結果。”

한국어