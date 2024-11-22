這次動員了“英國支援的風暴之影”，烏克蘭正式攻擊俄羅斯本土. November. 22, 2024 08:54. by 趙은아 achim@donga.com. 據美國彭博社報道，當地時間20日，烏克蘭用英國支援的遠程空對地巡航導彈“風暴之影（Storm Shadow）”首次攻擊了俄羅斯本土。繼前壹天用美國支援的遠程地對地導彈ATACMS首次攻擊俄羅斯布良斯克州後，又用英國支援的武器攻擊了俄羅斯本土。有分析認為，烏克蘭利用西方支援的導彈正式攻擊俄羅斯本土。 彭博社援引壹位不願透露姓名的西方當局人士的話報道說：“作為應對朝鮮向俄羅斯派兵的應對措施，英國批準烏克蘭使用風暴之影”，“英國政府認為朝鮮派兵致使烏克蘭戰爭擴大。” 英國和法國共同開發的風暴之影是戰鬥機攻擊地面目標的巡航導彈。與ATACMS壹起被認為是最容易攻擊俄羅斯本土的武器。但是，此前英國也像美國壹樣擔心戰爭擴大，壹直將風暴之影的使用範圍限制為烏克蘭領土。 彭博社分析稱，“美國當選總統唐納德•特朗普曾保證，如果明年重返白宮，將迅速結束戰爭”，“因此，西方盟國產生了在（終戰）會談之前加強對烏克蘭援助的緊迫感。” 俄羅斯克裏姆林宮同壹天表示“已經做好了與特朗普當選人討論停戰的準備”，但西方加強了攻擊支援力度，烏克蘭戰爭似乎進壹步激化。英國國防部長約翰•希利在本國議會上表示：“最近親眼目睹了（盟國）對烏克蘭的行動和計劃正在發生重大變化”，“我們也決定增加兩倍左右的援助。”

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