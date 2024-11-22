“韓國經濟陷入艱難的泥潭”……16家企業社長團時隔9年發表緊急聲明. November. 22, 2024 08:51. . 三星、SK、現代汽車、LG等16家主要企業的社長團21日發表緊急聯合聲明說：“如果像現在這樣的困難持續下去，韓國經濟稍有不慎就會陷入難以擺脫的泥潭。”主要企業社長團聚在壹起發表聲明，是自2015年7月因中東呼吸綜合征流行導致內需持續停滯後9年來的第壹次，是非常罕見的事情。 社長團認為韓國經濟的現狀是危機。由於增長動力減弱，經濟增長率達到2%也變得困難，內需因家庭負債等原因很難擺脫結構性停滯。就連壹直堅持的出口也因美國特朗普第二屆政府上臺帶來的貿易環境變化等原因，很難預測未來。隨著匯率上升，企業負債劇增，經營環境日益惡化。認為韓國企業增長前景較差的投資者們正在離開韓國市場。 社長團強調，為了韓國經濟再次飛躍，政府和國會、國民和企業要齊心協力。社長團要求政府和國會稱，“相比規制立法，更應該致力於啟動經濟的法案和預算”。特別是，如果以擴大理事忠誠義務等為主要內容的商法修訂案在國會獲得通過，將對原本不確定性增大的經營造成嚴重打擊。社長團表示：“由於訴訟泛濫和海外投機資本的攻擊，理事會的正常運營和新成長動力挖掘變得困難，因此將歸結為破壞企業競爭力。” 為了搞活經濟，社長團還提出了果斷的規制改革。各國正在全力支援尖端產業，因此不能錯過黃金時間。特別是向政府要求，對人工智能、半導體、二次電池、移動設備、生物、能源、產業用材料等給予大力支援。企業也決心站在變化的中心，努力發掘新事業和創造工作崗位。 雖然企業迫切呼籲，但政府和政治圈卻閉口不談。國際貨幣基金組織警告，韓國明年的增長率有可能下降到2%以下，要求“需要強有力的經濟政策”。但看不到突破低增長的領導能力。韓國政府表示，“危機狀況和不安狀況已經過去”，忙於自誇成果。政治圈只專註於阻礙企業發展的立法。擺脫低增長的解決方法就是創造有利於企業的環境，提高經濟活力。不能再無視作為突破危機先鋒的企業的呼籲。

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