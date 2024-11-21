共同民主黨推動對“不起訴金建希”的3名檢察官進行彈核. November. 21, 2024 08:32. by 李勝宇記者、許東俊記者 suwoong2@donga.com、hungry@donga.com. 共同民主黨計劃在28日的國會全體會議上，對就總統夫人金建希涉嫌操縱德意誌汽車股價事件下達不起訴處理意見的首爾中央地方檢察廳檢察長李昌洙（音）等3名檢察官，發起彈核案。 這是進入第22屆國會以來，第七個面臨彈核的檢察官。根據國會法，彈核案必須在向全體會議發起24小時後的72小時內進行不記名投票表決。由此，圍繞為處理彈核案追加舉行全體會議，朝野政黨將發生沖突。 共同民主黨院內核心相關人士當天表示：“將在28日的全體會議上發起對李檢察長、首爾中央地方檢察廳第四次長趙相元、首爾中央地方檢察廳反腐敗二部部長檢察官崔載勛的彈核案。29日表決的可能性也處於開放狀態。”共同民主黨認為，彈核的理由是，對德意誌汽車事件不作起訴是玩忽職守，違反了公務員保持中立及品格的義務。 不過，共同民主黨內也有人指出，在25日李在明代表的教唆偽證壹審宣判之前，應該克制過度的檢察官彈核。今年7月，該黨就李在明牽連的事件調查，對水原地方檢察廳城南支廳次長檢察官姜白信等4名檢察官提起了彈核案，但後來又以需要進壹步調查為由，提交給了國會法制司法委員會。去年，共同民主黨主導通過了對大邱高等檢察廳次長檢察官孫俊成、釜山地方檢察廳次長檢察官安東完、大田高等檢察廳檢察官李廷燮的彈核案，但憲法裁判所駁回了對安東完和李廷燮的彈核。法司委共同民主黨相關人士表示：“是集中於對李昌洙的彈核案，還是壹次性處理3名檢察官，還需要進壹步討論。” 檢察機關沒有就共同民主黨正在推進的彈核案發表正式立場。檢方相關人士表示：“處理案件不能成為彈核的理由。這是不正當的彈核。”

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