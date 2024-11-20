17歲少女夢想成為首位實現大滿貫的韓國女子柔道選手. November. 20, 2024 08:33. by 姜泓求 windup@donga.com. “我想成為首位實現大滿貫的韓國女子柔道選手。” 今年上高中2年級的柔道選手這樣說道。雖然看起來有些唐突，但也有可能是過分的目標設定。但如果是李賢智（17歲•人名音譯下同），情況就不同了。李賢智在今年4月的亞洲錦標賽上奪冠，已經拿到了完成大滿貫所需的4塊拼圖中的壹塊。大滿貫是指在奧運會、世錦賽、亞運會、亞錦賽上全部奪冠。 韓國女子柔道界出現了“超級希望之星”。主人公就是濟州南寧高中2年級的李賢智。最重量級（超過78公斤）選手李賢智在青少年舞臺上已經是“無敵選手”。她在9月的亞洲青少年錦標賽和10月的世界青少年錦標賽上都獲得了冠軍。在成人舞臺上，她接連擊敗實業隊的前輩，震驚了柔道界。在本月初舉行的2025年國家代表第壹次選拔賽中，李賢智先後戰勝嚴多賢（29歲•高敞郡廳）、申智英（25歲•順天市廳）、金秀敏（25歲•慶南道廳）獲得了冠軍。三場比賽均是壹局勝。在今年3月舉行的第比利斯大滿貫賽上，她戰勝2021年東京奧運會金牌得主素根輝（24歲•日本），爆出冷門，獲得了第3名。李賢智說：“我的主要特長是拂腰和支釣込足。手技也算比較快的”，“到目前為止，我的技術還沒有完全暴露出來，似乎還行得通。為了成為無愧於國家隊的選手，應該不忘初心，更加努力。” 李賢智從小學2年級開始練柔道。父親李治勛（48歲）說“自己的身體要自己守護”，讓女兒從小開始學習遊泳、合氣道、舉重等各種運動。繼承了曾是摔跤選手的父親的遺傳基因的李賢智從小體格就與眾不同。小學2年級時，她身高157厘米，體重60公斤。小學5、6年級時，她連續稱霸全國少年體育大會，嶄露頭角。在中學3年級時的2022年亞洲青少年錦標賽上奪冠，在高中1年級時的去年，她成為了韓國柔道史上最年輕的國家隊選手。 李賢智最大的武器就是壓倒性的力量。李賢智身高181厘米，體重133公斤，在最重量級比賽中也屬於偏高的選手，在與歐洲選手的對決中，李賢智憑借力量優勢主導了比賽。負重訓練也是深蹲最大重量180公斤、屈腿硬拉230公斤、平板杠鈴臥推100公斤（以壹次為標準），合計達到510公斤。這在女選手中是罕見的。李賢智在訓練時也主要與男子重量級選手進行對決。南寧高中教練玄厚益（40歲）說：“賢智的肌肉力量和技術都非常出色。雖然現在實戰經驗還不多，但為了培養自信心，我經常對她說‘照常練習就行了’。” 李賢智作為參加今年巴黎奧運會的國家代表選手的陪練，曾去過法國。李賢智說：“不僅是參加奧運會的選手，還和前來巴黎幫助國家代表隊訓練的其他隊選手進行對決，這對我幫助很大。”在李賢智出生的濟州島，設有柔道部的高中只有南寧高中壹所，因此很難找到訓練對象。李賢智說：“在巴黎奧運會期間，我在旁邊看著國家代表許美美姐姐和金荷倫姐姐，學到了很多東西。” 在巴黎奧運會最重量級比賽上獲得銅牌的金荷倫是李賢智必須越過的壹座大山。此前，李賢智曾與金荷倫交過兩次手，目前戰績為1勝1負。金荷倫以奧運會獎牌得主身份，跳過了本月初的國家隊第壹次選拔賽。她將參加明年3月舉行的第2次選拔賽。李賢智說：“荷倫姐姐的足技非常好，在最重量級選手中很少見。還有很多要向姐姐學習的地方。我會努力成為優秀的競爭者。”

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