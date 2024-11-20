李在明被起訴“挪用法人信用卡”，受審案件增至5個. November. 20, 2024 08:32. by 許東俊記者、李勝宇記者 hungry@donga.com、sungwon@donga.com. 共同民主黨代表李在明因涉嫌在擔任京畿道知事期間私自挪用法人信用卡而被移交審理。這是現政府執政以來，檢察機關第六次起訴李在明，李在明接受審理的案件增至5個。 水原地方檢察廳公共調查部（部長檢察官許勛）19日以瀆職嫌疑對李在明進行了不拘留起訴。檢方首先指控李在明涉嫌私自使用京畿道購買的官用車勞恩斯G80。檢察機關指稱，李在明擔任京畿道知事期間，在夫人金惠敬的醫院日程等上運行公務用車，至少獲利6016萬韓元。據悉，京畿道所謂的“夫人組”和禮賓組用法人信用卡購買後送給李在明的食物為889萬韓元，水果為2791萬韓元，三明治為685萬韓元。據調查，這些費用都像公共用途壹樣，通過了支出決議。 檢察機關今年7月與李在明協調接受調查日期，但李在明以全黨大會等為由推遲了出席日期，最終告吹。據悉，李在明方面兩三次拒絕出席邀請並拒絕答復書面質詢，因此檢察機關決定在沒有調查的情況下進行起訴。對於其夫人金惠敬，考慮到因財產犯罪壹起起訴夫妻的事例很少見、金惠敬因涉嫌用京畿道法人信用卡提供食物（違反公職選舉法）在壹審中被判罰款150萬韓元等，決定暫緩起訴。 共同民主黨對此表示強烈反對，稱“這樣做是不是太過分了”“這是明顯的牽強起訴，也是鎮壓在野黨的行為。”該黨首席發言人趙承來表示：“尹錫悅檢察機關繼大莊洞、公職選舉法、教唆偽證之後，再次制造借口，開始扼殺總統的政敵。檢方今天的起訴是為了起訴而起訴。”該黨院內代表朴贊大在院內對策會議上表示：“拒絕（總統夫人）金建希特檢將成為尹錫悅政權沒落的信號彈。”

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