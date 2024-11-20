只會增加N考生人數，教育部居然聲稱“高考改革已經紮根”. November. 20, 2024 08:30. . 韓國教育部19日公布了尹錫悅政府上半年教育領域的成果。內容是，從引進常春學校到入學考試改革、建立大學革新生態系統、教育部大轉換等，9個教育改革課題的成果“將在現場各處紮根，在任期後半期將取得國民切身感受到的成果”。今年以小學壹年級學生為對象引進的常春學校確實減輕了照顧負擔，但考慮到其他政策與改革相距甚遠或產生副作用，應把當天的發表自評為“脫離現實”。 教育部特別就入學考試改革評價說：“排除‘殺手題’（高難度考題）政策正在穩定下來。”如果要培養創意性人才，就要全面改編五枝多選型高考制度。將調整問題難易度作為引發“教育現場大膽變化”的改革課題固然荒唐，但能否落實到教育現場更是疑問。政府去年6月突然發表排除“殺手題”的政策後，出於對“高考變水”的期待，N次重考生增至28年來的最高值15.7萬人。去年小學、初中、高中的私教育費達到相當於三星電子研究開發費的27.1萬億韓元，創下歷史最高紀錄，其中“殺手題”風波也起到了壹定的作用。 今年是沒有“殺手題”的高考第二年，再加上政府突然宣布醫科大學擴招，N考生比去年還增加16.17萬人。在去年的入學考試中被醫大錄取最多的10所高中，今年出現了N考生比高三考生多1.2倍的逆轉現象。雖然低出生率導致高中生減少，但入學競爭不僅沒有緩解，反而因N考生增加，社會費用劇增，大學教育也因中途脫離的學生而擱淺。這明明是入學考試政策的失敗，怎麽能說是成果呢？ 教育改革在政府的四大改革中，僅次於醫療改革。因為，雖然年金和勞動改革沒有實行，但確定了方向，相反，教育改革連正確的課題都沒有設定。為了制定長期的教育政策，還另外設立了國家教育委員會，但任期過半還把排除“殺手題”稱為入學考試改革，真是令人郁悶。明年還將全面實行給高中教育帶來巨大變化的高中學分制。要盡全力落實預定的制度，同時要避免出現即興政策，給教育現場帶來混亂。

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