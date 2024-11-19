“被連接光州與加沙的痛苦的韓江讀者深深感動”. November. 19, 2024 07:55. by 朴善熙記者 teller@donga.com. “作為全世界眾多讀者中的壹員，看著韓江作家驚人的作品得到更多的認可，我感到非常高興。” 將小說家韓江的作品介紹給英美圈並引領其獲得布克獎的英國翻譯家黛博拉•史密斯（37歲•照片）對韓江作家獲得諾貝爾文學獎發表了上述感想。18日，韓國文學翻譯院公開了在英文季刊《KLN（Korean Literature Now）》上寫的史密斯的投稿文。史密斯將2016年獲得英國布克獎國際部門獎項的《素食主義者》和《少年來了》、《白》等翻譯成英語，被評價為對韓江文學受到世界關註做出貢獻的翻譯家。 在投稿文中，她首先坦率地吐露了對布克獎獲獎後的誤譯爭議和過分稱贊等相反的反應湧現的心情。她說：“批評非常殘酷，甚至演變成個人攻擊。相反，在種族不平等嚴重的文學界，白人翻譯家這壹點甚至導致了貶低原作的文學性的高估。”但是她說：“通過這個過程，我更深入地理解了我為什麽會成為翻譯家”，“韓江作品的翻譯是被尖銳地出現在文本中的形象所束縛的過程。” 她在投稿中特別集中於《素食主義者》和《少年來了》的文學意義。史密斯表示，“不同意《素食主義者》主人公英惠的故事‘極端而怪異’的評價”，對人物的強烈主體性產生了共鳴。她還評價說：“《老派男人》是以不順心的方式邀請讀者作為個人讀書的書。” 對於《少年來了》，她表示：“雖然是展現（韓江）作家更加進步的筆力的作品，但是好像被《素食主義者》所掩蓋，感到很遺憾”，“（但是）這部作品並沒有被埋沒。”她說：“在書中光州被表現為‘孤立的、被力量踐踏的、被損毀的、不應被損毀的另壹個名字’”，“被連接光州和加沙的眾多讀者深深感動。”她還表示，將把《少年來了》的翻譯版稅捐贈給加沙地區。

한국어