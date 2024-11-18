“黃仁範在球場上的樣子有幾分齊達內的影子”. November. 18, 2024 07:53. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “看過（齊內丁）齊達內的比賽視頻，今天看著妳的比賽，我想起了齊達內。” 15日，韓國國家足球隊隊長孫興慜（托特納姆熱刺隊）在與科威特隊的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽客場比賽結束後，從背後抱住後輩黃仁範（28歲•費耶諾德隊），並做出了上述表示。也就是說，當天憑借2次助攻幫助韓國隊以3比1獲勝的中場球員黃仁範看起來像法國的“傳奇”齊達內。球員時期收獲“藝術足球”、“球場大師”等眾多美譽的齊達內1998年在本國舉行的世界杯上帶領法國隊奪冠。 黃仁範在與科威特壹戰的上半場第10分鐘，憑借犀利的斜傳球幫助吳世勛（釘田澤維亞）率先攻入壹球。裴峻浩（斯托克城）在下半場第29分鐘攻入的韓國隊本場的第三個進球也是從黃仁範絕妙的滲透傳球開始的。足球統計專門媒體《Sofascore》給不是得分球員的黃仁範打出了兩隊中最高的評分（8.7分）。 黃仁範在前主教練保羅•本托（葡萄牙）率領國家隊的2018年9月與哥斯達黎加隊的比賽（2比0•韓國勝）中上演A級比賽首秀。此後，他憑借著大量的跑動和積極的壓迫獲得高分，占據了主力位置，被稱為“本托號的皇太子”。在2022年卡塔爾世界杯上，他跑動距離（4場比賽總長45公裏）是韓國選手中最長的，為球隊進軍16強做出了貢獻。 黃仁範在洪明甫執掌國家隊指揮棒後舉行的北美中南美世界杯亞洲區第3輪預選賽上，也作為核心中場活躍在球場上。黃仁範在第3輪預選賽5場比賽中全部首發出場。據《Sofascore》數據顯示，黃仁範在第3輪預選賽上傳出了13記“關鍵傳球”（連接射門的傳球），是韓國中場球員中傳威脅球次數最多的。黃仁範在與科威特隊的比賽中獲勝後表示：“如果結果不好，國家隊可能會非常動搖。為了取得好成績而繼續努力是球員們的義務。” 2015年在K聯賽大田隊首次出道職業聯賽的黃仁範在2019年加入美國職業足球大聯盟（MLS）溫哥華白帽隊，進軍海外聯賽。此後，他先後在喀山魯賓（俄羅斯）、奧林匹亞科斯（希臘）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）等球隊效力，並於今年9月披上了費耶諾德隊（荷蘭）的戰袍。荷蘭聯賽在黃仁範此前效力的歐洲舞臺中，歐洲足球聯盟（UEFA）聯賽排名最高，位居第6位。黃仁範的轉會市場價值（預想轉會費）正在持續上升。2019年在溫哥華隊效力時，他的身價僅為120萬歐元（約18億韓元），但上月達到了1000萬歐元（約147億韓元）。 黃仁範在加盟費耶諾德隊壹個月後，被荷蘭聯賽事務局列入10月聯賽最佳11人名單。起到費耶諾德隊司令官作用的黃仁範本賽季共參加了8場聯賽，取得了2粒進球和1次助攻的成績。2002年韓日世界杯時帶領韓國隊進入4強的前任主教練胡斯•希丁克（荷蘭）在接受本國媒體采訪時表示：“黃仁範在比賽中表現得像隊長壹樣，這壹點值得肯定。” 費耶諾德隊的球迷們已經為黃仁範制作了助威歌。助威歌的歌詞中寫道：“誰也贏不了我們的韓國人黃仁範。朝鮮的金正恩也壹樣。”黃仁範說：“外國人為我制作助威歌，還加入了我是韓國人的歌詞，我感到很自豪。”

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