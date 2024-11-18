擔任APEC“CEO峰會”主席的崔泰源表示，“銘記明年主題BBB”. November. 18, 2024 07:52. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 擔任明年10月在慶北慶州舉行的“亞太經合組織（APEC）首席執行官（CEO）峰會”主席的大韓商會會長兼SK集團會長崔泰源（照片）今年從CEO峰會主席手中接過了主席接力棒。崔會長向全球CEO們介紹了慶州，他說：“將在擁有寧靜風景和悠久歷史背景的慶州獲得創新的靈感。” 17日，據大韓商會透露，16日在秘魯利馬國立大劇場舉行的“2024 APEC CEO峰會”上，崔會長從秘魯CEO峰會主席費爾南多•薩巴拉手中接過了主席接力棒。薩巴拉主席將秘魯原住民的傳統指揮棒形象化的木頭和銀制司會槌（議長棒）轉交給了崔會長。尹錫悅總統、秘魯總統迪娜•博魯阿爾特、加拿大總理賈斯汀•特魯多、越南主席梁強等APEC成員國的首腦和全球CEO等1000多人出席了峰會。 崔會長通過交接致辭表示：“明年峰會的主題將是‘BBB’”，“將成為連接民間技術和智慧彼此不同的社會的橋梁（Bridge），企業（Business）主導革新，成為壹起走向比現在更好的（Beyond）未來的原動力。”接著，他強調說，“如果將‘bbb’用小寫字母寫的話，看起來像是豎起大拇指的樣子”，“請大家記住‘三拇指’。” 2025 APEC CEO峰會將於明年10月在慶州舉行。APEC韓國事務局大韓商會上個月成立了CEO峰會推進團，正式開始了準備。

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