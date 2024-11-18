韓國兒童讀物如今也“闊步”走向世界. November. 18, 2024 07:50. by 金素敏記者 somin@donga.com. 國內第壹個國際兒童圖書展將於本月在釜山開幕。 大韓出版文化協會將於28日至12月1日在釜山海雲臺區國際會展中心（BEXCO）舉行第壹屆“2024釜山國際兒童圖書展”。這是韓國國內首次舉辦兒童圖書展。包括134家韓國兒童專門出版社及團體在內，來自15個國家和地區的26家海外出版社及團體將參加此次圖書展。大韓出版文化協會17日表示：“這將成為出版社、作家、兒童文化信息產業相關人士以書籍為媒介進行交流，向世界介紹韓國兒童圖書的舞臺”，“期待在因生育余波導致國內兒童圖書需求停滯的情況下，能夠成為開拓海外市場的平臺。”目標是打造意大利博洛尼亞國際兒童圖書展的亞洲典範。 今年釜山國際兒童圖書展的主題是想象之國“勒皮他”。勒皮他（飛島）是喬納森•斯威夫特的小說《格列佛遊記》中格列佛第三次旅行的天空中出現的想象之國。包含了用孩子們的無限想象力創造愉快空間的意義。 在以“培養”、“飛翔”、“映照”、“吸引”為主題的主題展示會上，將展示約400本兒童圖書。利用亞克力馬克筆在氣球上畫畫、制作鑰匙鏈、制作屬於自己的畫冊等孩子們可以親自參與的體驗項目也將在書展期間經常運營。 國內外著名作家將作為讀書會演講者參加其中。2020年獲得被稱為童書界諾貝爾獎的兒童文學獎“阿斯特麗德•林德格倫紀念獎”的白熙娜作家、2022年“漢斯•克裏斯蒂安•安德森獎插畫部門”獲獎作家李秀智作家、2024年“卡爾德科特獎名譽獎”得主車浩允作家將在現場與讀者見面。 海外圖畫書作家有意大利出身的世界級圖畫書作家大衛•卡利、2022年博洛尼亞兒童書展年度插圖畫家意大利作家朱莉婭•帕斯托裏諾、2021年博洛尼亞拉加奇獎虛構部門大獎得主臺灣插圖畫家林蓮恩等。 釜山現代美術館、現代兒童書美術館、釜山圖書館等也將展示多種文化內容。釜山市廳開放圖書館、釜山廣域市立市民圖書館等釜山和慶南地區的圖書館作為事前活動的壹環，到24日為止，每個周末都會邀請黃善美、李琴伊、蘇潤京（以上人名均為音譯）等作家進行演講。 此次兒童圖書展免費參觀。入場券可在27日之前通過釜山國際兒童圖書展官方網站的事前登記獲取。

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