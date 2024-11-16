路透社：“特朗普政權交接委員會計劃廢除削減通脹法相關電動汽車補貼”. November. 16, 2024 07:49. by 洪政秀記者、全南赫記者 hong@donga.com、forward@donga.com. 據路透社當地時間14日報道，美國當選總統特朗普的政權交接委員會計劃廢除拜登政府實行的《削減通貨膨脹法案》規定的電動汽車補貼。《削減通貨膨脹法案》規定向購買北美生產的電動汽車的消費者每輛最多支付7500美元（約1050萬韓元）的補貼，即將上臺的特朗普政府則表示要廢除該制度。分析認為，特朗普在大選過程中壹直高呼“大規模減稅”，旨在通過減少補貼籌集履行承諾所需的數萬億美元資金。 壹些人擔心，《削減通脹法案》給電動汽車電池生產企業的補貼即“尖端制造稅額減免”也會被廢除。有人擔心，實行《削減通脹法案》後攻擊性地增加對美投資的現代汽車、LG能源解決方案等韓國整車、電池制造商將由此不可避免地受到打擊。 特別是，絕對依賴美國電動汽車市場的韓國電池業界將遭受巨大損失。甚至有人認為，韓國電池企業為了獲得“尖端制造稅額減免”，在拜登政府時期對美國進行大規模投資，到了“過度投資”的地步，如今又由於對電動汽車持否定態度的特朗普再次執政，面臨著遭受直接打擊的危機。受此影響，15日韓國股市LG能源解決方案（-12.09）、SK創新（-6.43）、三星SDI（-6.81）等電池相關股均大幅下跌。

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