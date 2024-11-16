尹錫悅的國政支持率時隔3周小幅反彈至20%. November. 16, 2024 07:48. by 申娜莉記者、金成模記者 journari@donga.com、mo@donga.com. 15日公布的壹項輿論調查結果顯示，尹錫悅總統的國政運營支持率時隔3周再次回到20%。20%是國政動力的心理馬其諾防線，在兩周前首次崩潰，並在任期中間點即將到來之際跌至最低值17%，之後小幅回升。盡管支持率止跌回升，但“總統夫人金建希相關問題”（16%）連續4周成為國政運營負面評價最高的要因。 韓國蓋洛普當天公布的11月第二周的輿論調查結果顯示，對尹錫悅履職的肯定評價為20%，比上周上升3個百分點。否定評價為71%，比就任以來的最高值、前壹周的74%下降了3個百分點。 從各地區支持率來看，保守核心支持層大邱、慶北的支持率比上周提高14個百分點，達到37%。蓋洛普分析稱，“尹總統的支持率下降趨勢已經停止，國民力量黨支持層、70歲以上人群、大邱和慶北地區等地的變化幅度很大。對於7日的國民談話和記者招待會，部分現有支持層似乎給予了關註和響應”。 據統計，國民力量黨和共同民主黨的支持率分別比前壹周下降2個百分點，降至27%和34%。尹錫悅的支持率上升，執政黨的支持率下降，出現了“反向脫鉤現象”。特別是，執政黨的支持率是現政府上臺以來的最低水平。 黨內親韓東勛派系表示：“這是誤差範圍內的下跌。總統道歉後如何踐行，肯定會讓黨的支持率受到影響。”親尹錫悅派議員表示：“此前，韓東勛代表與尹總統針鋒相對，獲得了反射利益，但隨著尹總統道歉並采取行動，情況發生了逆轉。”

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