“釋放高考壓力”，G-STAR聚集20萬人. November. 16, 2024 07:47. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 在釜山會展中心開幕的國內最大的遊戲展示會“G-STAR 2024”的第二天，即15日上午8時，雨滴開始落下，但參觀者的熱情絲毫未減。展廳前設置的等候場所因等待入場的遊客從早上開始就人山人海。 2024年度高考（大學入學考試）於14日結束，考生們也來到了展示場。和朋友壹起來到活動現場的復讀生鄭成鎮（20歲•人名音譯下同）說：“前壹天好像沒能充分發揮實力，有點遺憾”，“為了痛快地擺脫至今為止準備考試的壓力，來享受這次活動。” 來自全國各地的遊客絡繹不絕。前壹天晚上從首爾乘坐KTX抵達釜山的黃仁宇（19歲）眼裏有光地說：“雖然剛起床就打開運行了，但擔心是不是因為人太多而無法進行試演”，“最期待的作品是Netmarble的《MONGIL：STAR DIVE》和Pearl Abyss的《紅色沙漠》。” 截止到17日的“G-STAR 2024”從當天開始正式吸引大批遊客，預計將超過去年的遊客數（19.7萬人）。 G-STAR組委會考慮到周末之前以家庭為單位的遊客和學生們會來到活動現場，計劃盡全力進行安全管理。在展示場，隨處可見手持警示棒的警察。部署在出入口的安全人員為了防止遊客發生沖突，對人流進行了管理。 為了防止遊客蜂擁而至發生事故，入場時間也分為上午10點和中午12點兩個時間段。門票方面，繼去年之後，今年也沒有現場預售，而是100%維持了網上預售方式，將混亂最小化。

한국어